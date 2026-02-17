Son dakika: Terörsüz Türkiye raporunun eli kulağında! Komisyon toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.



TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır."ifadesine yer verildi.



Detaylar geliyor...



