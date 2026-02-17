Ramazan öncesi kutsalımıza dokunan kirli el: Aşırılıkçı Yahudi Kur’an-ı Kerim’i yaktı

Saldırganın Mescid-i Aksa yerine 3. Tapınak'ın inşa edilmesini savunan fanatik Yahudi örgütlerine üye olduğu tahmin ediliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te aşırılıkçı bir Yahudi tarafından kutsalımız Kur’an-ı Kerim yakıldı.

Mübarek Ramazan ayının manevi iklimine girmeye hazırlandığımız şu günlerde, İslam aleminin sinir uçlarıyla oynayan alçak bir provokasyon daha meydana geldi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gözü dönmüş bir aşırılıkçı Yahudi, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.