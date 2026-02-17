Ramazan öncesi kutsalımıza dokunan kirli el: Aşırılıkçı Yahudi Kur’an-ı Kerim’i yaktı
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, Mübarek Ramazan ayı öncesi İslam dünyasının sinir uçlarıyla oynayan iğrenç bir saldırı gerçekleştirildi. Fanatik bir Yahudi, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakarak o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Müslümanlara hakaretler yağdıran şahsın, Mescid-i Aksa’nın yerine sözde tapınak inşa etmek isteyen radikal gruplara mensup olduğu belirtiliyor.
- İşgal altındaki Doğu Kudüs'te aşırılıkçı bir Yahudi tarafından kutsalımız Kur’an-ı Kerim yakıldı.
- Filistin asıllı İsrail Milletvekili Ahmed Tibi, sosyal medya platformu X üzerinden olaya ait görüntüleri paylaştı.
- Yerel basın, eylemin Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir bölgesinde gerçekleştiğini bildirdi.
- Kapalı bir alanda gerçekleştirilen eylem sırasında Müslümanlara yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldı.
- Saldırganın Mescid-i Aksa yerine 3. Tapınak'ın inşa edilmesini savunan fanatik Yahudi örgütlerine üye olduğu tahmin ediliyor.
Mübarek Ramazan ayının manevi iklimine girmeye hazırlandığımız şu günlerde, İslam aleminin sinir uçlarıyla oynayan alçak bir provokasyon daha meydana geldi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gözü dönmüş bir aşırılıkçı Yahudi, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.
Filistin asıllı İsrail vatandaşı Milletvekili Ahmed Tibi, Amerikan X hesabından, aşırılıkçı bir İsraillinin Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'i yaktığı anları paylaştı.
Tibi, "Neo-Nazi aşırılıkçı bir Siyonist, yüzü açık bir şekilde Kuran'ı yakıyor. Yahudi olduğu için cezalandırılmayacak." ifadelerini kullandı.
Kapalı bir alanda girişilen provokatif Kur'an yakma eylemi sırasında Müslümanlara hakaret edildiği duyuldu.
Yerel basın olayın İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir bölgesinde gerçekleştiğini aktardı.
Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mescid-i Aksa'nın yerine sözde 3. Tapınak'ın inşa edilmesini isteyen fanatik Yahudi örgütlerine mensup olduğu düşünülüyor.