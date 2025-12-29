Victor Osimhen durdurulamıyor! 2025’te 46 golle Messi’yi yakaladı

Victor Osimhen 2025 yılında gösterdiği etkileyici performansla dünya futbolunun en golcü isimleri arasına adını yazdırdı. Nijeryalı yıldız, 51 maçta kaydettiği 46 golle yılın en çok gol atan 4. oyuncusu olmayı başardı. 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu performansıyla Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin gol istatistiğini yakalamış oldu. Listenin zirvesinde ise Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe yer alıyor. Mbappe, 2025 yılı içinde çıktığı 67 maçta 66 gol atarak dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı. Osimhen, milli takım formasıyla da öne çıkmaya devam ediyor. Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan yıldız futbolcu, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Öte yandan sezon başında takıma geç katılmasına rağmen Osimhen, Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 6 gol kaydetti. Nijeryalı yıldız, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde istikrarlı grafiğine devam ediyor.



İŞTE 2025 YILINDA ÇOK GOL ATANLAR



1. Mbappe - Real Madrid & Fransa 67 maç, 66 gol.

2. Kane - Bayern & İngiltere 65 maç, 60 gol.

3. Haaland - Man City & Norveç 55 maç, 57 gol.

4. Osimhen - Galatasaray & Nijerya 51 maç, 46 gol.

5. Messi - Inter Miami & Arjantin 54 maç, 46 gol.