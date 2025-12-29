PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor iki yerli kanat oyuncusunun transferi için harekete geçti

Bordo-Mavililer, Fenerbahçe’den Oğuz Aydın ve Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’yu resmen istedi. Her iki oyuncu da daha fazla oynamak için kulüplerinden ayrılmak isterken, Trabzonspor bu krizi fırsata çevirmeyi hedefliyor

Giriş Tarihi :29 Aralık 2025
Trabzonspor yurt içi transferinde iki flaş transferi sonuçlandırma noktasında girişimler resmen başladı. Bordo- mavililer sezonun ilk yarısında fazla süre alamadıkları için mutsuz olan Oğuz Aydın ve Ahmed Kutucu için kulüplerine teklifte bulundu.

FENER SICAK BAKIYOR
Yönetim 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye, daha önce Ernest Muçi'nin transferinde yaptığı gibi sezon sonuna kadar kiralık ve daha sonra satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu. Ahmed Kutucu için ise Galatasaray'a oyuncuyu direkt bonservisi ile almak için bir teklif yapıldı. Her iki oyuncu için görüşmeler devam ederken, özellikle Fenerbahçe'nin Musaba'yı transfer etmesi nedeniyle Oğuz Aydın'ın ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi.

TEKKE'YLE ARASI ÇOK İYİ
Alanyaspor'da forma giyerken Fatih Tekke ile çalışan ve kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini geçiren Oğuz Aydın, yeniden genç teknik adamla çalışma fikrine sıcak bakıyor. Ahmed Kutucu ise bir türlü Galatasaray'ın sürekli oyuncusu olamamak ve son dönemde aldığı sürelerin daha da azalması nedeniyle oldukça mutsuz.

Haber: Yunus Emre Sel

