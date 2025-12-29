Fenerbahçe’de İrfan Can bilmecesi! Samsunspor’u reddetti

PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe yönetiminin yollarını ayırmaya karar verdiği İrfan Can Kahveci’nin talipleri artıyor. Samsunspor’un milli futbolcuyla menajeri aracılığıyla temasa geçtiği ve teklifini ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin yollarını ayırmaya karar verdiği İrfan Can Kahveci'nin talipleri artıyor. Samsunspor'un milli futbolcuyla menajeri aracılığıyla temasa geçtiği ve teklifini ilettiği öğrenildi. Ancak İrfan Can'ın bu teklifi kibarca geri çevirdiği belirlendi. İngiltere Championship'te play-off mücadelesi veren Hull City'nin de yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtiliyor. Şu anda ailesiyle beraber Londra'da tatilde olan İrfan Can'ın geleceğiyle ilgili kararı kısa süre içinde vereceği ifade ediliyor.

