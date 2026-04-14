Enerjide dünyanın gözü Türkiye’de: 100 binlik COP31 çıkarması | İklim diplomasisinde Albayrak ekolü

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dönemindeki verimlilik odaklı dönüşümün Sıfır Atık yaklaşımına bütüncül çerçeve kazandırdığını belirtti. Ağırbaş, atılan adımların kaynak etkinliğini merkeze alarak Türkiye’yi küresel iklim politikalarında uygulayıcı aktör konumuna taşıdığını ifade etti.

  • COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması yönünde atılan adımların Türkiye'nin iklim diplomasisindeki gücünün temelini oluşturduğunu belirtti.
  • Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesine yaklaşık 100 binin üzerinde katılım öngörülüyor.
  • Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin pek çok ülke tarafından politika tasarımından uygulamaya geçişin başarılı bir modeli olarak görüldüğünü aktardı.
  • COP31 için Dijital Koordinasyon Merkezi kurularak kayıt, bilgilendirme, yönlendirme ve kriz yönetimi süreçleri entegre biçimde yürütülecek.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile koordinasyon içinde farklı sektörler ve bölgelerde bireyleri ve ağları kapsayan bir gönüllülük programı geliştiriliyor.

Türkiye, bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı için hazırlıklarını hızlandırırken, geçmişte enerji alanında atılan stratejik adımların bugünkü küresel vizyona nasıl yön verdiği ortaya çıkıyor.

GÜCÜN TEMELİ ALBAYRAK VİZYONU

Ocak ayında COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ilan edilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sabah gazetesine yaptığı özel açıklamalarda, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen politikalara dikkat çekti. Ağırbaş, o dönemde yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması yönünde atılan yapısal adımların, bugün Türkiye'nin iklim diplomasisindeki gücünün temelini oluşturduğunu kaydetti.

Berat Albayrak'ın bakanlık dönemine ayrı parantez açan Ağırbaş, "O dönemde atılan yapısal adımlar; kaynak etkinliği ve verimlilik perspektifinin, enerji politikalarının merkezine yerleşmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde başlatılan verimlilik odaklı dönüşümün önemini vurgulayan Ağırbaş, "Türkiye'de özellikle Sayın Berat Albayrak döneminde enerji verimliliği, yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması ile arz güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan yapısal adımlar; kaynak etkinliği ve verimlilik perspektifinin enerji politikalarının merkezine yerleşmesini sağlamıştır. Bu dönemde başlatılan verimlilik odaklı dönüşüm, bugün Sıfır Atık yaklaşımının enerji boyutunda daha bütüncül bir çerçeveye taşınmasına zemin hazırladı." ifadelerini kullandı.

HEM SAHADA HEM DİJİTALDE GÜÇLÜ SENKRON

Zirve hazırlıklarına ilişkin detayları paylaşan Ağırbaş, COP31'e doğru ilerlerken odak noktalarının, uygulamanın halihazırda başladığını göstermek ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için somut etki yaratacak eylem örnekleri ortaya koymak olduğunu aktardı.

Organizasyonun büyüklüğüne işaret eden Ağırbaş, "COP31 için yaklaşık 100 binin üzerinde bir katılım öngörüyoruz. Oluşturulan ekip ve gönüllü yapısına ilave olarak, tüm sürecin anlık veri akışı, katılımcı iletişimi ve operasyonel koordinasyonunu sağlamak üzere COP31 Dijital Koordinasyon Merkezimiz de devrede olacak. Dijital altyapı üzerinden kayıt, bilgilendirme, yönlendirme ve kriz yönetimi süreçleri entegre biçimde yürütülecek. Dolayısıyla hem sahada hem dijital zeminde güçlü ve senkronize bir destek mekanizması kurgulanmış durumda." dedi.

EMİNE ERDOĞAN'LA KURUMSALLAŞTI DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Türkiye'nin uluslararası arenadaki yeni konumuna değinen Ağırbaş, ülkenin artık yalnızca iklim müzakerelerini takip eden değil, sahada uygulama üreten aktör pozisyonuna geldiğini belirtti.

Gelişmekte olan ülkelerin Türkiye'nin çevresel dönüşüm tecrübesini yakından takip ettiğini anlatan Ağırbaş, "Özellikle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin kısa sürede kurumsallaşarak mevzuata, yerel yönetim uygulamalarına ve toplumsal farkındalığa entegre edilmesi; pek çok ülke tarafından 'politika tasarımından uygulamaya geçişin başarılı bir modeli' olarak görülüyor. Görüşmelerimizde en sık aldığımız geri bildirim, Türkiye'nin teorik bir çerçeve sunmakla kalmayıp ölçülebilir çıktılar ve davranış değişimi üretmiş olması yönünde." diye konuştu.

FERTLERİ VE AĞLARI KAPSAYICI GÖNÜLLÜLÜK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen koordinasyona dikkat çeken Ağırbaş, "Sayın Bakanımız Murat Kurum ile yakın koordinasyon içerisinde yürüttüğümüz bu süreçte; farklı sektörler ve bölgelerde iklim çözümlerine katkı sağlayacak, bireyleri ve ağları kapsayan bir gönüllülük programı geliştiriyoruz. Halihazırda, BM Gönüllüler Programı dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla bu programın kapsayıcı, etkili ve daha geniş İklim Eylem Gündemi ile uyumlu şekilde nasıl yapılandırılabileceğini görüşüyoruz." sözleriyle süreci özetledi.

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku mesajı: Ucu nereye giderse gitsin
SONRAKİ HABER

"Ucu nereye giderse gitsin"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler