Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile koordinasyon içinde farklı sektörler ve bölgelerde bireyleri ve ağları kapsayan bir gönüllülük programı geliştiriliyor.

Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin pek çok ülke tarafından politika tasarımından uygulamaya geçişin başarılı bir modeli olarak görüldüğünü aktardı.

Ocak ayında COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ilan edilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş , Sabah gazetesine yaptığı özel açıklamalarda, Berat Albayrak 'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hayata geçirilen politikalara dikkat çekti. Ağırbaş, o dönemde yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması yönünde atılan yapısal adımların , bugün Türkiye'nin iklim diplomasisindeki gücünün temelini oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye, bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı için hazırlıklarını hızlandırırken, geçmişte enerji alanında atılan stratejik adımların bugünkü küresel vizyona nasıl yön verdiği ortaya çıkıyor.

Bu dönemde başlatılan verimlilik odaklı dönüşümün önemini vurgulayan Ağırbaş, " Türkiye'de özellikle Sayın Berat Albayrak döneminde enerji verimliliği, yerli ve yenilenebilir kaynakların artırılması ile arz güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan yapısal adımlar; kaynak etkinliği ve verimlilik perspektifinin enerji politikalarının merkezine yerleşmesini sağlamıştır. Bu dönemde başlatılan verimlilik odaklı dönüşüm, bugün Sıfır Atık yaklaşımının enerji boyutunda daha bütüncül bir çerçeveye taşınmasına zemin hazırladı." ifadelerini kullandı.

HEM SAHADA HEM DİJİTALDE GÜÇLÜ SENKRON

Zirve hazırlıklarına ilişkin detayları paylaşan Ağırbaş, COP31'e doğru ilerlerken odak noktalarının, uygulamanın halihazırda başladığını göstermek ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için somut etki yaratacak eylem örnekleri ortaya koymak olduğunu aktardı.

Organizasyonun büyüklüğüne işaret eden Ağırbaş, "COP31 için yaklaşık 100 binin üzerinde bir katılım öngörüyoruz. Oluşturulan ekip ve gönüllü yapısına ilave olarak, tüm sürecin anlık veri akışı, katılımcı iletişimi ve operasyonel koordinasyonunu sağlamak üzere COP31 Dijital Koordinasyon Merkezimiz de devrede olacak. Dijital altyapı üzerinden kayıt, bilgilendirme, yönlendirme ve kriz yönetimi süreçleri entegre biçimde yürütülecek. Dolayısıyla hem sahada hem dijital zeminde güçlü ve senkronize bir destek mekanizması kurgulanmış durumda." dedi.

