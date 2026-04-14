ŞÜPHELİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un Doku'ya gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Abakarov'un Gülistan Doku'ya "Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu'ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize. Sen istersen hemen uçakla gönderirler sonra devlete derler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana." ifadelerine yer verdiği görüldü.