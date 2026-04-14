Gülistan Doku'nun sevgilisinden şüpheli mesajlar: "İsterse öldürsün beni" Zorla bir yerde mi tutuluyordu?

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken, dosyaya giren bazı mesaj içerikleri dikkat çekti. Erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’a ait olan mesajlarda, “Rus Konsolosluğu’ndan yardım” ve “isterse öldürsünler ama seni çıkarırım” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü. Ortaya çıkan mesajlar Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin “zorla alıkonulma” şüphesini yeniden gündeme taşıdı.

  • Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolması soruşturması kapsamında 7 ilde operasyon düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel bulunuyor.
  • Soruşturmada Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce zorla alıkonulduğu şüphelerini güçlendiren yeni deliller dosyaya girdi.
  • Zeinal Abakarov'un Gülistan Doku'ya gönderdiği mesajlarda Rus Konsolosluğu'ndan yardım isteme ve onu zorla tutan kişilere karşı kurtarma ifadeleri yer aldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, soruşturma dosyası yeniden hareketlendi. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayın aydınlatılması için 7 ilde büyük çaplı bir operasyon düğmesine basıldı.

Kayıp Gülistan Doku. (Haberin fotoğrafları Takvim.com.tr Foto Arşiv ve A Haber'den alınmıştır.)

SEVGİLİSİ VE VALİNİN OĞLU GÖZALTINDA

Operasyonlar kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından takip ettiği iki önemli figür bulunuyor:

  • Zeinal Abakarov: Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü son kişi olan erkek arkadaşı.

  • Mustafa Türkay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi olan ve halihazırda İçişleri Bakanlığı Müfettişliği görevini yürüten Tuncay Sonel'in oğlu.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK "ZORLA TUTULMA" ŞÜPHESİ
Gözaltı dalgasının yanı sıra soruşturma dosyasına giren yeni deliller, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce zorla alıkonulduğu şüphelerini güçlendirdi. Özellikle Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un gönderdiği mesajlar, olayın arkasındaki sır perdesini aralayabilecek kritik ifadeler içeriyor.

ŞÜPHELİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un Doku'ya gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Abakarov'un Gülistan Doku'ya "Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu'ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize. Sen istersen hemen uçakla gönderirler sonra devlete derler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana." ifadelerine yer verdiği görüldü.

"İSTERSE ÖLDÜRSÜN BENİ..."

Dosyaya giren bir diğer kan donduran mesajda ise Abakarov, Gülistan'ın bir yerde zorla tutulduğundan şüphelendiğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor: "Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz."

Gülistan Doku dosyasında 6 yıllık kara kutu çözülüyor: 7 ilde 12 gözaltı | Vali Sonelin oğlu da listede | Kırmızı bülten hazırlığı

Başkan Erdoğan Türk Demokrasi Vakfı heyetini kabul etti
