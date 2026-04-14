Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, soruşturma dosyası yeniden hareketlendi. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayın aydınlatılması için 7 ilde büyük çaplı bir operasyon düğmesine basıldı.
SEVGİLİSİ VE VALİNİN OĞLU GÖZALTINDA
Operasyonlar kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından takip ettiği iki önemli figür bulunuyor:
Zeinal Abakarov: Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü son kişi olan erkek arkadaşı.
Mustafa Türkay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi olan ve halihazırda İçişleri Bakanlığı Müfettişliği görevini yürüten Tuncay Sonel'in oğlu.
SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK "ZORLA TUTULMA" ŞÜPHESİ
Gözaltı dalgasının yanı sıra soruşturma dosyasına giren yeni deliller, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce zorla alıkonulduğu şüphelerini güçlendirdi. Özellikle Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un gönderdiği mesajlar, olayın arkasındaki sır perdesini aralayabilecek kritik ifadeler içeriyor.
ŞÜPHELİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un Doku'ya gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Abakarov'un Gülistan Doku'ya "Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu'ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize. Sen istersen hemen uçakla gönderirler sonra devlete derler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana." ifadelerine yer verdiği görüldü.
"İSTERSE ÖLDÜRSÜN BENİ..."
Dosyaya giren bir diğer kan donduran mesajda ise Abakarov, Gülistan'ın bir yerde zorla tutulduğundan şüphelendiğini belirterek şu ifadeleri kullanıyor: "Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz."