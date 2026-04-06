2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle başlayan kriz, kurultay süreciyle derinleşti. Yerel seçim sonrası kısa süreliğine bastırılan iç çekişme, yeniden su yüzüne çıktı. Parti içindeki gerilim artık gizlenemiyor.
ÖZDİL İLE CHP ARASINDA İPLER KOPTU
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Yılmaz Özdil ile parti yönetimi arasındaki gerilim açık çatışmaya dönüştü. Özellikle Özgür Özel ile yaşanan polemikler sonrası tansiyon zirve yaptı.
Sözcü TV'den ayrılması ise bu krizin en somut göstergesi oldu. Özdil şimdi YouTube yayınları üzerinden çok daha sert konuşuyor.
"MUHALİF SEÇMEN AÇIKÇA YANILTILIYOR"
Macaristan seçimleri üzerinden muhalefeti hedef alan Özdil, şu sözlerle tartışmayı büyüttü:
"Türkiye'ye yansımaları itibariyle Macaristan seçimleri gündemde bir numara. Hem Trump hem de Putin tarafından desteklenen Viktor Orban, seçimleri kaybetti. Orban'ın seçimleri kaybetmesi özellikle ülkemizdeki muhalif seçmende büyük bir sevinç oluşturdu. CHP'de büyük sevinç yarattı. Orban kaybettiğine göre uzun zamandır iktidarda bulunan Erdoğan da seçimleri kaybedecek havası var. Orban'ı yenen ana muhalefet partisi lideri, CHP ile özdeşleştiriliyor. Peki gerçekten öyle mi? Maalesef hep yapıldığı gibi yanlış verilerle, yanlış bilgilerle Türkiye'deki muhalif seçmen yanıltılıyor."
"CHP'YE BENZEYEN NE VAR?"
Özdil, Macaristan muhalefeti ile CHP arasında kurulan benzerlikleri de hedef aldı:
"Teşhis yanlış olunca tedavi de yanlış oluyor. Umut adı altında hayal satılıyor. Macaristan'ın Türkiye'ye benzeyen herhangi bir tarafı var mı? Peter Magyar'ın partisi mesela bir kaset kumpasıyla guguk kuşu operasyonuyla dizayn edildi mi mesela?"
"Macaristan'daki muhalif medya mesela… gözünün içine baka baka yalan söyledi mi? Peter Magyar kesinlikle kazanamaz… diye yayın yaptılar mı?"
BOMBA İDDİA: "BANA SOPA GÖSTERDİLER!"
Özdil'in en çarpıcı çıkışı ise tehdit iddiası oldu:
"Ünlü bir siyasetçi bana geldi; bir teklifte bulundu. Sosyal medyadaki gücünü anlatarak aba altından sopa gösterdi. Kabul etmem dedi. 2023 seçiminde de aynısını yaptınız, CHP'li gibi görünüp CHP'ye zarar veriyorsunuz dedim. Ertesi sabah hakkımda karalama kampanyası başladı."
"Yetmedi; çok ünlü bir siyasetçi, WhatsApp mesajıyla beni tehdit etti. Onların istediği gibi yayın yapmazsam boykot kampanyası başlatacağını söyledi."
"TANIKLAR VAR… AZ SABIR"
İddialarını büyüten Özdil, rest çekti:
"Bu anlattıklarımın hem tanıkları hem mesajları var. Şu anda bulanan zihinler netleştiğinde bu detayları tanıklarıyla beraber anlatacağım. Az sabır.. Yakında anlatacağım."
CHP MEDYASINDA 'CADI AVI' İDDİASI
CHP'ye yakın medya üzerinde baskı kurulduğu ve eleştirel isimlerin tasfiye edildiği iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Bu sürecin en dikkat çeken örneği ise Özdil oldu.
KRİZİN FİTİLİ UŞAK SKANDALI İLE YANDI
Tartışmaların başlangıcında, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında ortaya atılan skandal iddialar yer aldı.
Bu olaya sert tepki gösteren Özdil, şu sözleri kullanmıştı:
"Bir rezillik, lağım patladı değil mi? Yapılacak en doğru şey partiden atmak. At, ne bekliyorsun yani?"
"FON SOPASI" GERİLİMİ
Özdil'in çıkışı sonrası Gökhan Günaydın ile yaşanan gerilim dikkat çekti.
Günaydın'ın sözleri:
"Sözcü Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı bize laf yetiştirmeye çalışıyor… izleyici bunların notunu veriyordur."
Bu açıklamalar kamuoyunda "fon kesme" mesajı olarak yorumlandı.
ÖZDİL'E YOL GÖRÜNDÜ İDDİASI
Bu sürecin ardından Özdil'in Sözcü ile yollarını ayırması "zorunlu ayrılık" iddialarını gündeme getirdi.
Özdil'in veda mesajı dikkat çekti:
"Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın'ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak…"
"DEVAM EDECEĞİM" RESTİ
Özdil, geri adım atmayacağını şu sözlerle ilan etti:
"Sözcü Grubu'ndan ayrıldım. Neden ayrıldığımı konuşacağız… hırsıza 'hırsız' demeye… asalakları deşifre etmeye devam edeceğiz."