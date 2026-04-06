CHP'ye yakınlığıyla bilinen Yılmaz Özdil ile başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere parti yönetimi arasındaki kriz, karşılıklı suçlamalarla açık bir çatışmaya dönüştü.

Mevcut gerilim, Özdil'in eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialara sert tepki göstermesi ve ardından CHP'li Gökhan Günaydın'ın kendisini hedef almasıyla başladı.

Yılmaz Özdil, CHP'li Gökhan Günaydın ile yaşadığı polemiğin ardından baskı gördüğünü ima ederek Sözcü Grubu'ndan ayrıldı ve eleştirilerini YouTube'dan sürdürme kararı aldı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, bazı siyasetçilerin kendisini yayın çizgisi konusunda tehdit ettiğini ve bu iddiaları tanıklarıyla birlikte açıklayacağını öne sürdü.

Sözcü TV'den ayrılması ise bu krizin en somut göstergesi oldu. Özdil şimdi YouTube yayınları üzerinden çok daha sert konuşuyor.

"Türkiye'ye yansımaları itibariyle Macaristan seçimleri gündemde bir numara. Hem Trump hem de Putin tarafından desteklenen Viktor Orban, seçimleri kaybetti. Orban'ın seçimleri kaybetmesi özellikle ülkemizdeki muhalif seçmende büyük bir sevinç oluşturdu. CHP'de büyük sevinç yarattı. Orban kaybettiğine göre uzun zamandır iktidarda bulunan Erdoğan da seçimleri kaybedecek havası var. Orban'ı yenen ana muhalefet partisi lideri, CHP ile özdeşleştiriliyor. Peki gerçekten öyle mi? Maalesef hep yapıldığı gibi yanlış verilerle, yanlış bilgilerle Türkiye'deki muhalif seçmen yanıltılıyor."

"CHP'YE BENZEYEN NE VAR?"

Özdil, Macaristan muhalefeti ile CHP arasında kurulan benzerlikleri de hedef aldı:

"Teşhis yanlış olunca tedavi de yanlış oluyor. Umut adı altında hayal satılıyor. Macaristan'ın Türkiye'ye benzeyen herhangi bir tarafı var mı? Peter Magyar'ın partisi mesela bir kaset kumpasıyla guguk kuşu operasyonuyla dizayn edildi mi mesela?"

"Macaristan'daki muhalif medya mesela… gözünün içine baka baka yalan söyledi mi? Peter Magyar kesinlikle kazanamaz… diye yayın yaptılar mı?"

BOMBA İDDİA: "BANA SOPA GÖSTERDİLER!"

Özdil'in en çarpıcı çıkışı ise tehdit iddiası oldu:

"Ünlü bir siyasetçi bana geldi; bir teklifte bulundu. Sosyal medyadaki gücünü anlatarak aba altından sopa gösterdi. Kabul etmem dedi. 2023 seçiminde de aynısını yaptınız, CHP'li gibi görünüp CHP'ye zarar veriyorsunuz dedim. Ertesi sabah hakkımda karalama kampanyası başladı."

"Yetmedi; çok ünlü bir siyasetçi, WhatsApp mesajıyla beni tehdit etti. Onların istediği gibi yayın yapmazsam boykot kampanyası başlatacağını söyledi."