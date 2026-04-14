CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'tan milli harekat! Kaleye Altay gelecek

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında kaleyi yerli oyunculara emanet etmeye hazırlanıyor. Altay Bayındır ile prensip anlaşmasına varılırken, Ersin Destanoğlu için yeni sözleşme planlanıyor.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında ilk somut adım kaleci rotasyonunda atıldı. Yabancı oyuncu kuralının 12+2 olarak devam edecek olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim, bu bölgede yerli tercihine yöneldi.

Altay Bayındır Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer oldu.
ALTAY TRANSFERİNDE SÜREÇ İLERLEDİ

İngiltere'de Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın transferinde önemli aşama kaydedildi. Ara transfer döneminde gerçekleşmeyen hamle, sezon sonu için yeniden gündeme alındı. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı, kulübün de transfer sürecinde kolaylık sağlamasının beklendiği öğrenildi.

Ersin son dönemdeki performansıyla beğeni topluyor.
ERSİN İLE DEVAM PLANI

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun takımda kalması yönünde planlama yapılıyor. Son haftalardaki performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan genç kaleciye yeni kontrat önerilmesi gündemde.

Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezonda kalede Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun oluşturacağı rotasyonun yeterli olacağı görüşünü yönetime iletti.

Cengiz Ünder istiyor Beşiktaş düşünüyor!
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler