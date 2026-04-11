Soruşturma kapsamında Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li Ali Sarıyıldız , savcılık ifadesinde kurban kesmediklerini ve bağışçıların kandırıldığını açıkça kabul etti.

Sarıyıldız böylece kurban skandalının Bolsev Vakfı bünyesinde kalmadığını, belediye birimlerinin de dolandırıcılık sürecine dahil edildiğini gözler önüne serdi.

KURBAN KESMEDİK AMA TEK TEK ARADIK

Sarıyıldız, savcılık ifadesinde, "Kurban Bayramında Bolu Belediyesine kurban yardımında bulunan kişilerin listesi ile Bolsev Vakfına yardımda bulunan kişilerin listesi karıştığı için Bolsev Vakfı'na yardım yapan kişiler yanlışlıkla Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri tarafından aranarak kurbanlarının kesildiği söylenmiş, kesinlikle Bolsev Vakfı olarak hiçbir yerden kurban almadık ve kesmedik." dedi.

Ali Sarıyıldız'ın Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ilgili bölümü (Kaynak: Takvim.com.tr)