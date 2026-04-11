Bolu'da CHP'li belediyenin kurban ibadeti üzerinden gerçekleştirdiği din istismarı gündemden düşmüyor. Vatandaşların dini duygularının sömürülerek Kurban Bayramı öncesi kurulan dolandırıcılık çarkı, bizzat şüphelilerin itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.
CHP'li Tanju Özcan yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin iştiraki BOLSEV üzerinden yürütülen kurban dolandırıcılığında çarpıcı detaylar savcılık dosyasına girdi. Kurban Bayramı döneminde bağış yapan fakat kurbanları kesilmeyen mağdurların şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada tutuklu BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız skandalı doğruladı. Sarıyıldız, belediye personeli aracılığıyla bağışçıların aranarak yanlış bilgilendirildiğini itiraf ederek dezenformasyon sürecine belediye birimlerinin dahil edildiğini gözler önüne serdi.
KANDIRILAN BOLULULARDAN LANET
CHP'li Tanju Özcan'ın yönettiği belediyenin karıştığı din istismarı skandalında mağdur ifadeleri dosyaya yansımıştı. Kurbanlarının kesilmediğini sonradan öğrenen vatandaşların yaşadığı mağduriyet tutanaklarda yer almıştı.
Yaşanan dolandırıcılığa tepki gösteren mağdurlar özetle, "Kurbanın birinci günü bir telefon numarasından arandım. Bana 'Allah kabul etsin, kurbanınız kesildi' diye söylemde bulundular. Kurbanın kesilmediğini sonradan öğrendim. Hakkımı helal etmiyorum. Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
YALANA TEYİT
Kurban Bayramı'nda Bolu Belediyesi iştiraki BOLSEV'e bağış yapıp kendilerine "kurbanınız kesildi" diye geri dönüş yapıldığını söyleyen mağdurları, tutuklu Ali Sarıyıldız doğruladı.
BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı ve CHP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız, kurban kesilmediği halde bağışçılara kurbanlarının kesildiği yönünde belediye birimlerince geri dönüş yapıldığını itiraf etti.
Ali Sarıyıldız, belediye personeli aracılığıyla bağışçıları arayarak "kurbanlarının kesildiği" yönünde yanlış bilgilendirildiklerini kabul etti.
BELEDİYE PERSONELİNİ ALET ETTİLER
Sarıyıldız böylece kurban skandalının Bolsev Vakfı bünyesinde kalmadığını, belediye birimlerinin de dolandırıcılık sürecine dahil edildiğini gözler önüne serdi.
Soruşturma kapsamında Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li Ali Sarıyıldız, savcılık ifadesinde kurban kesmediklerini ve bağışçıların kandırıldığını açıkça kabul etti.
KURBAN KESMEDİK AMA TEK TEK ARADIK
Sarıyıldız, savcılık ifadesinde, "Kurban Bayramında Bolu Belediyesine kurban yardımında bulunan kişilerin listesi ile Bolsev Vakfına yardımda bulunan kişilerin listesi karıştığı için Bolsev Vakfı'na yardım yapan kişiler yanlışlıkla Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri tarafından aranarak kurbanlarının kesildiği söylenmiş, kesinlikle Bolsev Vakfı olarak hiçbir yerden kurban almadık ve kesmedik." dedi.
DOLANDIRICILIK AĞINDA DÖRT TUTUKLU
Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kurban vurgunu yapan isimler cezaevine gönderilmişti.
Skandalın merkezindeki BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız 6 Nisan'da tutuklanırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Mart'ta tutuklanmıştı. Yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında Özcan ve Sarıyıldız hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.
Kurban vurgunu kapsamında ayrıca Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP'li Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklanarak cezaevine konuldu.
UMRE BEDDUAYI TEMİZLEYEMEDİ
Kurban dolandırıcılığı gün yüzüne çıkan CHP'li Tanju Özcan ile Ali Sarıyıldız, vurgunun yapıldığı Kurban Bayramı'ndan 6 ay sonra birlikte umreye gitmişti. 6-9 Haziran 2025'te idrak edilen Kurban Bayramı'nda bağışçıları dolandırdığı belirtilen Bolsev'in iki yetkilisi Özcan ile Sarıyıldız 8 Aralık 2025'te umre kapsamında kutsal topraklara ziyaret gerçekleştirmişti. Özcan ve Sarıyıldız için Bolu Belediye binası önünde dua ve uğurlama töreni düzenlenerek adeta "ibadet reklamı" yapılmıştı.