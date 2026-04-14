KULİSLER KAYNIYOR: "AK PARTİ'YE GEÇİŞ AN MESELESİ" CHP'den ayrılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un siyasi rotasına ilişkin iddialar kulisleri hareketlendirdi. Kumbul'un AK Parti'ye katılacağı, bazı belediye meclis üyelerinin de bu süreçte kendisine eşlik edeceği öne sürülüyor. Gözler yarına çevrilirken, Kumbul'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılabileceği ifade ediliyor.

ANKARA TEMASI DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ Kumbul'un Ankara temasları ise yeni değil. Serik Belediye Başkanı'nın bir süre önce AK Parti İlçe Başkanı ile birlikte başkente giderek AK Partili milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği ve bu ziyaretlere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı biliniyor. Söz konusu temaslar, o dönemden itibaren siyasi yön değişimi iddialarını gündeme taşımıştı.