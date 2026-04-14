Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 31 Mart seçimlerinde CHP'den seçilen bir belediye başkanının partiden ayrılması, Antalya siyasetinde deprem etkisi yarattı.
İSTİFA RESMEN DUYURULDU
CHP Antalya İl Başkanlığı, Kumbul'un partisinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında Serik Belediye Başkanı seçilen Kumbul'un artık partiyle yolunu ayırdığı bildirildi.
PARTİ TEŞKİLATI ALARMDA
İstifanın ardından CHP yönetimi harekete geçti. İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri ve il-ilçe yöneticilerinin katılımıyla yarın saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.
CHP Antalya İl Başkanlığı, yapılacak açıklama için vatandaşlara da çağrıda bulundu. Gelişmenin perde arkasına dair detayların yapılacak açıklamada netleşmesi bekleniyor.
KULİSLER KAYNIYOR: "AK PARTİ'YE GEÇİŞ AN MESELESİ"
CHP'den ayrılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un siyasi rotasına ilişkin iddialar kulisleri hareketlendirdi. Kumbul'un AK Parti'ye katılacağı, bazı belediye meclis üyelerinin de bu süreçte kendisine eşlik edeceği öne sürülüyor. Gözler yarına çevrilirken, Kumbul'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılabileceği ifade ediliyor.
ANKARA TEMASI DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ
Kumbul'un Ankara temasları ise yeni değil. Serik Belediye Başkanı'nın bir süre önce AK Parti İlçe Başkanı ile birlikte başkente giderek AK Partili milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği ve bu ziyaretlere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı biliniyor. Söz konusu temaslar, o dönemden itibaren siyasi yön değişimi iddialarını gündeme taşımıştı.
ANTALYA'DA BENZER SENARYO YAŞANMIŞTI
Öte yandan Kumbul'un istifası, Antalya'da daha önce yaşanan benzer bir süreci yeniden gündeme taşıdı. 2025 yılının Kasım ayında Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da CHP ile yollarını ayırarak AK Parti'ye katılmış, Yıldırım'ın parti rozeti Başkan Erdoğan tarafından takılmıştı. Bu gelişme, kentte parti değişimlerinin sürekliliği tartışmasını da beraberinde getirmişti.