Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti: AK Parti’ye geçeceği iddia edildi

CHP’de peş peşe gelen istifalar sürerken Antalya’da dengeleri sarsan bir gelişme yaşandı. 31 Mart’ta CHP’den seçilen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un istifası il başkanlığı tarafından duyurulurken, yarın Serik’te yapılacak kritik açıklama öncesi kulisler iyice hareketlendi. Ankara temaslarıyla da gündeme gelen Kumbul’un AK Parti’ye katılabileceği ve rozetin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılabileceği iddiaları siyasi gündemin merkezine oturdu.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti: AK Parti’ye geçeceği iddia edildi
  • Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
  • İstifa, CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından sosyal medya aracılığıyla resmi olarak duyuruldu.
  • CHP Antalya İl Başkanlığı, konuyla ilgili Serik Belediye binası önünde bir basın açıklaması yapacağını bildirdi.
  • Kadir Kumbul'un, bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.
  • Kumbul'un daha önce AK Parti İlçe Başkanı ile Ankara'da AK Partili milletvekilleriyle görüştüğü belirtildi.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 31 Mart seçimlerinde CHP'den seçilen bir belediye başkanının partiden ayrılması, Antalya siyasetinde deprem etkisi yarattı.

CHP'de şok ayrılık! Serik Belediye başkanı istifa etti (Fotoğraflar Takvim ve X'ten alınmıştır)

İSTİFA RESMEN DUYURULDU
CHP Antalya İl Başkanlığı, Kumbul'un partisinden ayrıldığını sosyal medya üzerinden açıkladı. Açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında Serik Belediye Başkanı seçilen Kumbul'un artık partiyle yolunu ayırdığı bildirildi.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti: AK Parti’ye geçeceği iddia edildi-3

PARTİ TEŞKİLATI ALARMDA
İstifanın ardından CHP yönetimi harekete geçti. İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri ve il-ilçe yöneticilerinin katılımıyla yarın saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.
CHP Antalya İl Başkanlığı, yapılacak açıklama için vatandaşlara da çağrıda bulundu. Gelişmenin perde arkasına dair detayların yapılacak açıklamada netleşmesi bekleniyor.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti: AK Parti’ye geçeceği iddia edildi-4

KULİSLER KAYNIYOR: "AK PARTİ'YE GEÇİŞ AN MESELESİ"

CHP'den ayrılan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un siyasi rotasına ilişkin iddialar kulisleri hareketlendirdi. Kumbul'un AK Parti'ye katılacağı, bazı belediye meclis üyelerinin de bu süreçte kendisine eşlik edeceği öne sürülüyor. Gözler yarına çevrilirken, Kumbul'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılabileceği ifade ediliyor.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti: AK Parti’ye geçeceği iddia edildi-5

ANKARA TEMASI DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kumbul'un Ankara temasları ise yeni değil. Serik Belediye Başkanı'nın bir süre önce AK Parti İlçe Başkanı ile birlikte başkente giderek AK Partili milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği ve bu ziyaretlere ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı biliniyor. Söz konusu temaslar, o dönemden itibaren siyasi yön değişimi iddialarını gündeme taşımıştı.

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti: AK Parti’ye geçeceği iddia edildi-6

ANTALYA'DA BENZER SENARYO YAŞANMIŞTI

Öte yandan Kumbul'un istifası, Antalya'da daha önce yaşanan benzer bir süreci yeniden gündeme taşıdı. 2025 yılının Kasım ayında Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da CHP ile yollarını ayırarak AK Parti'ye katılmış, Yıldırım'ın parti rozeti Başkan Erdoğan tarafından takılmıştı. Bu gelişme, kentte parti değişimlerinin sürekliliği tartışmasını da beraberinde getirmişti.

