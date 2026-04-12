Ünlülere ve sözde sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonları sürerken 12 Nisan'da yeni bir dalga daha yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Fuhşa Teşvik veya Aracılık Etmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyadaki gayri ahlaki paylaşımlar yapan teşhirci eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Tutuklanan Elif Karaarslan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Eski hakem olan Karaarslan, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
"HAKEMLİĞE GERİ DÖNECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"
İfadesinde geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olarak hakemlik yaptığını belirten Karaarslan, görevinden men edildiğini ve bu karara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu dile getirdi. Sürecin sonucunda hakemliğe geri döneceğini düşündüğünü ifade etti:
Ben üzerime atılı suçlamaları anladım. Ben önceden TFF'ye bağlı olarak hakemlik yapmaktaydım. Fakat şuan resmi olarak bağım yoktur. Hakemlikten men edildikten sonra AİHM'e dava açtım. Davamın neticesinde hakemliğe döneceğimi düşünüyorum.
"PAYLAŞIMLARIM MÜSTEHCEN DEĞİL"
Kendisine ait Instagram hesabı üzerinden abonelik sistemiyle içerik paylaştığını doğrulayan Karaarslan, bu sistemin tamamen isteğe bağlı ve ücretli olduğunu vurguladı. Paylaşımlarının özel hayatına dair olduğunu belirten Karaarslan, şu ifadeleri kullandı:
Sormuş olduğunu instagram hesabı bana aittir. İnstagram bildiğim kadarıyla bir süredir dünya genelinde abonelik sistemini aktif etmiştir. Abonelik sistemi tamamıyla ücrete dayalı isteyenlerin abone olabileceği bir sistemdir. Bende bu bağlamda 2024 yılında abonelik sistemini aktif ettim. Bu bağlamda bana abone olan şahıslara kendi hayatımdan paylaşımlar yapmaktayım. Fakat söz konusu paylaşımlar kesinlikle müstehcenlik içermemektedir. Zaten instagram onlyfans gibi bir paylaşımları kesinlikle kabul etmez. Şahsın tamamen çıplak olduğu içerikler instagramda paylaşılmaz. Burada en fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Bu bağlamda yapılan paylaşımların kastı müstehcenlik değildir.
"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"
Uyuşturucu kullanmadığını, gece kulübü veya ev partileri gibi ortamlarda yer almadığını belirten Karaarslan, telefon şifrelerini ise özel ve ticari bilgileri gerekçesiyle vermek istemediğini ifade etti. Karaarslan'ın ifadesinin devamında şu sözler yer aldı:
Belirttiğim gibi zaten söz konusu sistem rızaya dayalıdır. Ben hiçbir zaman sporcu kökenli olmam münasebetiyle de uyuşturucu madde kullanmadım.
Ev partileri gibi partilere katılmadım. Gece kulübü kültürüm yoktur. Ben cep telefonumun şifrelerini şirketlerime ait bilgilerimin ve özel ailevi resimlerimin olması nedeniyle vermek istemiyorum.
Sonuç olarak üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum