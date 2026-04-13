İngiltere merkezli The Telegraph'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili asılsız haberinin ardından gazetenin editörü özür diledi.
THE TELEGRAPH SKANDAL HABERİ KALDIRMAK ZORUNDA KALDI
The Telegraph Başkan Erdoğan'ın İsrail'e karşı askeri müdahale ve işgal tehdidinde bulunduğunu iddia etmiş ve "Erdoğan İsrail'i işgal etmekle tehdit ediyor" başlığını kullanmıştı.
Türkiye ile ilgili provokatif bir iddia ortaya atan The Telegraph, geri çekildi ve asılsız haberi dolayısıyla özür diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) girişimiyle İngiliz The Telegraph gazetesi, Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin asılsız iddialar içeren haberini kaldırdı.
DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin stratejik iletişim kanallarının, uluslararası medyada yayılan geniş çaplı bir dezenformasyon operasyonunu daha başarıyla çürüttüğü belirtildi.
Söz konusu iddialarda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İran veya Lübnan'a yönelik olası bir saldırıyı Türkiye'ye yapılmış sayacağı" ve "İsrail'in Türkiye tarafından işgal edileceğine" dair açıklamalarda bulunduğunun öne sürüldüğü belirtilen açıklamada, İsrail destekli sosyal medya hesapları ve çeşitli mecralar tarafından dolaşıma sokulan bu dezenformasyonun The Telegraph gazetesi tarafından da haberleştirilerek uluslararası boyuta taşındığı kaydedildi.
EDİTÖR ÖZÜR DİLEDİ
DMM'nin iddiaların ardından hızla harekete geçerek, söz konusu söylemleri çürüttüğü ve Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bölgedeki barış, istikrar, huzur ve güvenlik odaklı duruşunu net şekilde ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, İletişim Başkanlığının kararlı ve etkin duruşu neticesinde gazetenin, asılsız içerikleri tüm platformlarından kaldırdığı bildirildi.
The Telegraph'ın kıdemli editörü Paul Nuki ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür diledi.
İSRAİL KULLANMASI GEREKEN DİLİ ÖĞRENDİ
DMM'den yapılan açıklamada ayrıca İsrail'in en etkili medya organlarından biri olan Maariv'in de İletişim Başkanlığının yalanlama metnini ve gerçek bilgileri yayınlamak zorunda kaldığı belirtildi ve "Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası dezenformasyon operasyonlarına karşı yürüttüğü 'hakikat mücadelesinin' başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. İletişim Başkanlığının sonuç odaklı müdahalesi, sadece haberi sildirmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye hakkındaki haberlerinde daha ihtiyatlı bir dil kullanması gerektiğini tescilledi." ifadeleri kullanıldı.
8 ilde 'Bayğaralar' operasyonu
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e tarihi ayar