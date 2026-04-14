Başkan Erdoğan ile Magyar görüştü: Stratejik ortaklık vurgusu öne çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, NATO iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan, stratejik ortaklığın yeni dönemde daha da güçleneceğini vurguladı ve Magyar’ı seçim başarısı nedeniyle tebrik etti.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki seçimleri kazanan Başbakan Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik etti.
  • Görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
  • Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşıma arzusunu dile getirdi.
  • Erdoğan, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.
  • Görüşmede NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığı vurgulandı.

Başkan Erdoğan'dan Magyar'a seçim tebriği

İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL GÜNDEM ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Macaristan ikili ilişkilerinin geleceği ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"ORTAK TARİH VE KÜLTÜR" VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını belirterek, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

STRATEJİK ORTAKLIK VE NATO MESAJI

Başkan Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşıma arzusunu dile getirerek, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

MAGYAR'A TEBRİK

Başkan Erdoğan ayrıca, seçilmiş Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

