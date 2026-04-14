Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki seçimleri kazanan Başbakan Peter Magyar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisini tebrik etti.

"ORTAK TARİH VE KÜLTÜR" VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Macaristan ilişkilerinin gücünü ortak tarih ve kültürden aldığını belirterek, iki ülke arasında hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlardaki iş birliğinin yeni dönemde daha ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

STRATEJİK ORTAKLIK VE NATO MESAJI

Başkan Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında geliştirilmiş stratejik ortaklığı daha ileriye taşıma arzusunu dile getirerek, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.

MAGYAR'A TEBRİK

Başkan Erdoğan ayrıca, seçilmiş Başbakan Magyar'ı seçimlerde elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.