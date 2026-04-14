Haberde, ablukanın çok sayıda tankeri caydırabileceği, ancak bazı gemilerin hattı zorlamaya çalışabileceği ifade edildi.

WSJ'ye konuşan yetkililer, İran'a petrol taşıyan gizli tanker filosu ile ABD güçleri arasında bir "kedi-fare" süreci yaşanabileceğine dikkat çekti.

ABD'nin ayrıca kara üslerinden de gemilere müdahale ekipleri sevk edebileceği belirtildi.

Haberde yer alan bilgilere göre bu güç içinde şu unsurlar bulunuyor:

WSJ'ye göre ABD Donanması'nın bölgede abluka operasyonunu destekleyebilecek önemli bir ateş gücü bulunuyor.

Eski yetkililere göre ABD'nin tankerlerin kontrolünü ele geçirmesi halinde, mevcut mürettebatın iş birliği yapmaması durumunda gemileri kullanacak kaptan ve mürettebata da ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca bu tankerlerin yönlendirileceği güvenli alanların da belirlenmesi gerekecek.

Bu kapsamda kullanılan unsurlar şöyle sıralandı:

ABLUKA NEDEN ŞİMDİ BAŞLADI

Haberde, abluka kararının ateşkes görüşmelerinin çökmesinin hemen ardından geldiği belirtildi.

WSJ'ye göre Trump, İran'dan Hürmüz Boğazı'nı geçiş ücreti almadan tamamen açık tutmasını, uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesini, bölgesel güvenlik çerçevesini kabul etmesini ve militan vekil gruplara desteğini sona erdirmesini talep ediyor. İran'ın nükleer programından vazgeçmeyi reddetmesinin ardından müzakerelerin çöktüğü, ABD ve İsrail saldırılarının ise bu programı tamamen ortadan kaldırmadığı kaydedildi.

Trump'ın pazartesi günü Beyaz Saray'da, "Bir ülkenin dünyaya şantaj yapmasına veya gasp etmesine izin veremeyiz" dediği ve İran'ın ekonomik faaliyetlerini baskı altında tutacaklarını söylediği aktarıldı.