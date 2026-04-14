Olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi, öğrenciler tahliye edildi.

Bazı öğrenci ve çalışanlar saldırıdan kaçmak için camdan atlayarak yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 16-17 yaşındaki bir öğrenci av tüfeğiyle ateş açtı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sıradan okul günü yerini silah sesleri ve büyük paniğe bıraktı. Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendiği, yaralılar olduğu ve öğrencilerin rehin alındığı iddia edildi.

Şanlıurfa Siverek'te lise öğrencisi olduğu iddia edilen silahlı şahıs okulda dehşet saçtı. Yaralıların olduğu belirtilen olayda özel harekat ekipleri saldırganı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

Okulda öğrenim gören öğrencinin silahla dehşet saçtığı öne sürüldü. İhbar üzerine okula sağlık, polis ve özel harekat ekipleri yönlendirildi. Saldırganın öğrencileri rehin aldığı iddiası bölgedeki tansiyonu yükseltti.

18 YARALI, 4'Ü AĞIR

Saldırıyı düzenleyen 16 ila 17 yaşındaki eski öğrencinin av tüfeğiyle ateş açtığı öğrenildi.

Merminin isabet ettiği öğretmen ve öğrencilerden 16'sının yaralandığı bildirildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu kaydedildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğunu ve saldırı sırasında kendi canına kıyarak intihar ettiğini duyurdu.

CAMDAN ATLADILAR

Açılan ateş sonucunda çok kişi yaralanırken, bazı öğrenci ve çalışanlar ise saldırıdan kaçmak için yüksekten atlamaları nedeniyle yaralandı.

Güvenlik güçleri okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünü hızla tahliye etti. Özel harekat polisleri, okul içerisindeki saldırganı etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlattı.

Şanlıurfa'da öğrenciden silahlı saldırı:17 yaralı