Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un eski polis olan üvey babası ile üniversitenin kamera sistemlerinden sorumlu bazı görevlilerin de yer aldığı öğrenildi. Dosyaya giren ifadelerde, olayın uzun süre "intihar" ihtimali üzerinden ele alındığı, ancak yeni delillerle birlikte kapsamlı bir inceleme sürecine geçildiği belirtildi.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU GÖZALTINA ALINDI Aile avukatına ulaştırılan isimsiz bir not, gizli tanık beyanları ve yüzlerce saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu soruşturma genişletilirken, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli hakkında "cinayet" ve "delil karartma" şüphesiyle 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GİZLİ NOTTA "İLİŞKİ" İDDİASI Aile avukatına iletilen isimsiz notta ise dikkat çekici iddialar yer aldı. Notta, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Doku ile ilişkisi olduğu iddia edilirken genç kızın öldürüldüğü öne sürüldü.

Öte yandan TAKVİM dosyaya giren ifadelerden ulaştığı bilgilere göre Doku'nun ailesinin çıkardığı yedek SIM kartın bizzat Vali tarafından "Ankara'da inceleteceğim" denilerek alındığını ancak bir ay boyunca adli makamlardan gizlendiğini iddia edildi.

SONEL: "İDDİALAR İFTİRA"

Dönemin valisi Tuncay Sonel, söz konusu iddiaları reddederek oğlunun Gülistan Doku'yu tanımadığını ve olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Sonel, yaptığı açıklamada, oğlunun olayın yaşandığı dönemde lise öğrencisi olduğunu öne sürerek iddiaların "iftira" olduğunu ifade etti.

Sonel, Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada kendisini ve oğlunu şu iddialarla savundu:

"Benim oğlum Gülistan Doku'yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi nasıl bu olayla ilgisi olabilir ?Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım"

SONEL YALAN MI SÖYLÜYOR?

Ancak nüfus kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel'in 2000 doğumlu olduğu ve Gülistan Doku'nun kaybolduğu 2020 yılında yaklaşık 20 yaşında bulunduğu belirlendi. Bu durum, "lise öğrencisi" olduğu iddiasını boşa düşürüyor.

DOSYAYA GİREN YENİ DELİLLER

Öte yandan, aynı dönemde Mustafa Türkay Sonel'in Tunceli'de bulunduğuna ilişkin bilgiler ile bazı araç kayıtları ve fotoğrafların da soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Bu verilerin, olayın seyrine etkisi olup olmadığı ise yürütülen incelemeler kapsamında değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturmanın, yeni deliller ışığında titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.