CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aldığı VIP araçtan inmiyor.
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreni için İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam aracı görüntülendi.
Bahse konu aracın Uşak Belediyesi'nin kasasından çıkan 7.7 milyonluk ödeme ile alınan özel tasarım Mercedes Vito V300 olduğu görüldü.
TAKVİM.COM.TR O GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
Bu bağlamda Takvim.com.tr Özel'in, Özkan Yalım'ın aldığı VIP aracı kullandığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı.
PLAKALIĞI DEĞİŞTİRMEYE TENEZZÜL BİLE ETMEDİLER!
Aracın plakalığında hala Uşak Belediyesi'ne fatura kesen "DIZAYNVIP" isimli firmanın logosu yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren ifadelere göre;
DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura kesildi.
Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL'lik tek bir fatura düzenlendi.
Daha önce de Özkan Yalım'ın "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" şeklindeki sözleri, kamuoyuna yansımış çokça tartışılmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Özkan Yalım'ın birbirlerinin açıklarını bilecek kadar yakın olduğu, Özel'in tek kalemde Yalım'ı silememesinin bundan kaynaklandığı söyleniyor.
İDDİA: ÖZKAN YALIM ÖZGÜR ÖZEL'İN BABASINA ARABA ALDI
Ayrıca Özkan Yalım'ın Özgür Özel'in babasına araç aldığı Uşak'taki CHP çevrelerinde ve yerel basında konuşuluyor. Özel'in babası Talat Özel'in de adının geçtiği iddiaları mercek altına alındığında çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıkıyor.
Uşak Haber Merkezi'nde yer alan iddiaya göre; 2022'de CHP Uşak Milletvekili olan Özkan Yalım, o dönem Grup Başkanvekili olan Özgür Özel'e araba hediye etmek istiyor. Özel de bu teklifi geri çevirmiyor.
Resif mavisi Volkswagen Taigo marka 2022 model araba 814 bin lira karşılığında, anne adı Penbe, baba adı Abdullah olan 1947 doğumlu Talat Özel'e devrediliyor.
ÖDEMESİNİ YALIM ADINA O İSİM Mİ YAPTI?
Aracın alındığı bayiye ödemeyi şu sıralar tutuklu olan eski Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın teslim ettiği ifade ediliyor.