Özgür Özel Özkan Yalım'ı sırtından atamıyor! İşte 7.7 milyon TL'lik o araç: Takvim.com.tr "VIP" skandalı belgeledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da kullandığı makam aracı Özkan Yalım'ın çıktı... VIP Mercedes Vito ile gezen Özel'in bindiği aracın ödemesinin Uşak Belediyesi'nin kasasından yapıldığı biliniyor. Aracın plakalığında ise hala belediyeye 7 milyon 754 bin TL fatura kesen "DİZAYNVIP" yazıyor. Takvim.com.tr "VIP" skandalı görüntülerle belgeledi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Uşak Belediyesi kasasından 7,7 milyon TL ödeme yaparak aldığı VIP Mercedes Vito'yu kullanıyor.
  • Özel'in kullandığı aracın plakalığında, Uşak Belediyesi'ne fatura kesen DizaynVIP firmasının logosu bulunuyor.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre DizaynVIP firması, Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına Mercedes V300 araç için toplam 7 milyon 754 bin TL'lik fatura kesmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın aldığı VIP araçtan inmiyor.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreni için İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı makam aracı görüntülendi.

Özgür Özel, Özkan Yalım'ın aldığı VIP araçla İstanbul'da görüntülendi


Bahse konu aracın Uşak Belediyesi'nin kasasından çıkan 7.7 milyonluk ödeme ile alınan özel tasarım Mercedes Vito V300 olduğu görüldü.

Bu bağlamda Takvim.com.tr Özel'in, Özkan Yalım'ın aldığı VIP aracı kullandığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı.

PLAKALIĞI DEĞİŞTİRMEYE TENEZZÜL BİLE ETMEDİLER!

Aracın plakalığında hala Uşak Belediyesi'ne fatura kesen "DIZAYNVIP" isimli firmanın logosu yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren ifadelere göre;

DizaynVIP firması tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı Mercedes V300 araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL'yi bulan iki ayrı fatura kesildi.

Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL'lik tek bir fatura düzenlendi.

Daha önce de Özkan Yalım'ın "Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" şeklindeki sözleri, kamuoyuna yansımış çokça tartışılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le Özkan Yalım'ın birbirlerinin açıklarını bilecek kadar yakın olduğu, Özel'in tek kalemde Yalım'ı silememesinin bundan kaynaklandığı söyleniyor.

Özkan Yalım'ın Özgür Özel'in babası Talat Özel'e araç aldığı söyleniyor

İDDİA: ÖZKAN YALIM ÖZGÜR ÖZEL'İN BABASINA ARABA ALDI

Ayrıca Özkan Yalım'ın Özgür Özel'in babasına araç aldığı Uşak'taki CHP çevrelerinde ve yerel basında konuşuluyor. Özel'in babası Talat Özel'in de adının geçtiği iddiaları mercek altına alındığında çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıkıyor.

Uşak Haber Merkezi'nde yer alan iddiaya göre; 2022'de CHP Uşak Milletvekili olan Özkan Yalım, o dönem Grup Başkanvekili olan Özgür Özel'e araba hediye etmek istiyor. Özel de bu teklifi geri çevirmiyor.

Resif mavisi Volkswagen Taigo marka 2022 model araba 814 bin lira karşılığında, anne adı Penbe, baba adı Abdullah olan 1947 doğumlu Talat Özel'e devrediliyor.

ÖDEMESİNİ YALIM ADINA O İSİM Mİ YAPTI?

Aracın alındığı bayiye ödemeyi şu sıralar tutuklu olan eski Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan'ın teslim ettiği ifade ediliyor.

