Fenerbahçe'den Beşiktaş'a stoper çalımı! Yalçın'ın planları altüst olacak

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Skriniar'ın yanına aynı kalitede bir isim almak için düğmeye bastı. Sarı lacivertliler, Juventus, Beşiktaş ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği Marcos Senesi için girişimlerini hızlandırdı. Arjantinli stoper için ayrıca Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi Premier Lig ekiplerinin de takipte olduğu belirtildi. İşte transferin detayları...

  • Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın yanına transfer etmek için Bournemouth'ta oynayan 28 yaşındaki Arjantinli stoper Marcos Senesi için girişimlerini hızlandırdı.
  • Marcos Senesi yıllık net 5 milyon euro maaş talep ediyor ve Fenerbahçe yönetimi bonservis ödemeyeceği için bu rakamı karşılamaya hazır.
  • Juventus, Senesi'ye yıllık 3 milyon euro teklif etti ancak oyuncu bu öneriyi kabul etmedi.
  • Borussia Dortmund ve Beşiktaş da Marcos Senesi'nin transferini takip ediyor.
  • Senesi, sözleşme uzatma tekliflerini reddederek sezon sonunda Bournemouth'tan ayrılma kararı aldı.

Yeni sezon kadro planlamasına erken başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Milan Skriniar'ın yanına aynı seviyede bir stoper arayan yönetim, uzun süredir takip edilen Marcos Senesi için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe Skriniar'ın yanına bir stoper arıyor.
REKABET ARTIYOR

Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper, ara transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak sezonu kulübünde tamamlama kararı nedeniyle süreç sonuçlanmamıştı.

28 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan ciddi ilgi bulunuyor. Juventus, Senesi'ye yıllık 3 milyon euro teklif etti ancak bu öneri oyuncu tarafından kabul edilmedi. Borussia Dortmund ve Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Premier Lig kaynaklarına göre Arjantinli stoper için ayrıca Chelsea, Manchester United ve Tottenham da takipte.

Marcos Senesi için girişimler hızlandırıldı.

TALEP NET: 5 MİLYON EURO

Senesi'nin yıllık net 5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, bonservis ödemeyecek olması nedeniyle bu rakamı karşılamaya hazır durumda. Transferde rakiplerin önüne geçmek için teklifin artırılması da değerlendiriliyor.

Sarı lacivertlilerde hedef, Jayden Oosterwolde'yi 20 milyon euro gibi bir bedelle satıp, yerini bonservis bedeli ödemeden Senesi ile doldurmak.

Senesi, Arjantin milli takımında da görev alıyor.

2022'den bu yana AFC Bournemouth forması giyen solak stoper, sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirerek sezon sonunda ayrılık kararı aldı.

Bu sezon 33 maçta görev alan Senesi, kariyerine yeni bir kulüpte devam etmeyi planlıyor. Senesi'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.

Arjantinli stoper, Premier Lig'de en fazla pas arası ve şut engeli yapan stoper konumunda.

Eleştiriler kesildi: Kante'den sahada yanıt! İşte rakamlar
Eleştiriler kesildi! Kante'den sahada yanıt

