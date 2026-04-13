Yeni sezon kadro planlamasına erken başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Milan Skriniar'ın yanına aynı seviyede bir stoper arayan yönetim, uzun süredir takip edilen Marcos Senesi için girişimlerini hızlandırdı.
REKABET ARTIYOR
Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper, ara transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak sezonu kulübünde tamamlama kararı nedeniyle süreç sonuçlanmamıştı.
28 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan ciddi ilgi bulunuyor. Juventus, Senesi'ye yıllık 3 milyon euro teklif etti ancak bu öneri oyuncu tarafından kabul edilmedi. Borussia Dortmund ve Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Premier Lig kaynaklarına göre Arjantinli stoper için ayrıca Chelsea, Manchester United ve Tottenham da takipte.
TALEP NET: 5 MİLYON EURO
Senesi'nin yıllık net 5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, bonservis ödemeyecek olması nedeniyle bu rakamı karşılamaya hazır durumda. Transferde rakiplerin önüne geçmek için teklifin artırılması da değerlendiriliyor.
Sarı lacivertlilerde hedef, Jayden Oosterwolde'yi 20 milyon euro gibi bir bedelle satıp, yerini bonservis bedeli ödemeden Senesi ile doldurmak.
2022'den bu yana AFC Bournemouth forması giyen solak stoper, sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirerek sezon sonunda ayrılık kararı aldı.
Bu sezon 33 maçta görev alan Senesi, kariyerine yeni bir kulüpte devam etmeyi planlıyor. Senesi'nin güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro.
Arjantinli stoper, Premier Lig'de en fazla pas arası ve şut engeli yapan stoper konumunda.