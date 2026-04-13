Marcos Senesi yıllık net 5 milyon euro maaş talep ediyor ve Fenerbahçe yönetimi bonservis ödemeyeceği için bu rakamı karşılamaya hazır.

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın yanına transfer etmek için Bournemouth'ta oynayan 28 yaşındaki Arjantinli stoper Marcos Senesi için girişimlerini hızlandırdı.

REKABET ARTIYOR

Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper, ara transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak sezonu kulübünde tamamlama kararı nedeniyle süreç sonuçlanmamıştı.

28 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan ciddi ilgi bulunuyor. Juventus, Senesi'ye yıllık 3 milyon euro teklif etti ancak bu öneri oyuncu tarafından kabul edilmedi. Borussia Dortmund ve Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Premier Lig kaynaklarına göre Arjantinli stoper için ayrıca Chelsea, Manchester United ve Tottenham da takipte.