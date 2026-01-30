Dosyadan CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in eşi çıktı



DOSYADAN DENİZ YÜCEL ÇIKTI



S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin tüm kasko ve sigorta işlemlerinin, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel'e ait Artı Gönenç Sigorta üzerinden yapıldığı tespit edildi.



Raporda, şirketin sadece bu kooperatifle sınırlı kalmadığı, diğer yapı kooperatiflerine de ücret karşılığı hizmet verdiği bilgisi yer aldı.



DENİZ YÜCEL'DEN İTİRAF: FİRMA EŞİMİN



Skandal sonrası CHP'li Deniz Yücel, eşinin kooperatifin sigortacısı olduğunu doğruladı.



Yücel, eşinin piyasanın en uygun fiyatını verdiği için işi aldığını öne sürerken CHP'li belediyenin CHP'li bir vekilin eşine işi vermiş olması "adrese teslim ihale" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Deniz Yücel eşini savunup ʺHaberimiz yoktuʺ diyerek topu diğer tutuklu CHP'lilere attı



"HABERİMİZ YOKTU" SAVUNMASI



Dahası Yücel, Gaziemir Kooperatifi için akla ziyan bir savunma yapıp "haberlerinin olmadığını" söyledi.



CHP İzmir vekili şu ifadeleri kullandı:



Söz konusu kooperatifin hangi projeyi yürüttüğünden ya da herhangi bir idari sürecin tarafı olup olmadığından eşimin haberi bulunmamaktadır. Benim de bu iş ilişkisinden önceden haberim olmamıştır.



Yücel'in "Haberim yoktu" diyerek topu tutuklu bulunan diğer CHP'lilere atması dikkatlerden kaçmadı.