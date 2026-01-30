CHP'li İzmir BB Başkanı Cemil Tugay'ın bizzat savcılığa gidip selefi Tunç Soyer ve ekip arkadaşlarını şikayet etmesiyle başlayan İZBETON soruşturması derinleşiyor.
Eski İzmir BB Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutuklu yargılandığı dava Ankara'ya uzandı.
Kooperatifler üzerinden 2023 rakamlarına göre 660 milyon liralık aklama yaptığı ortaya çıkan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da suç geliriyle 10 milyon liraya villa aldığı belirlendi.
CHP tıpkı İBB, Beşiktaş, Antalya ve Bursa'daki yolsuzluklara sorgusuz sualsiz sahip çıktığı gibi İZBETON'daki vurguna da arka çıktı.
İZBETON'DAKİ ŞAİBE GENEL MERKEZ'E DAYANDI
Öte yandan İzmir'deki son operasyona dayanak oluşturan bilirkişi raporunda, S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin mali hareketleri de mercek altına alındı.
Bilirkişi raporunda yer alan "Kooperatifin işleyişi kapsamında para giriş ve çıkışları" başlıklı bölümde, kooperatifin yaptığı harcamalar kalem kalem incelendi.
İncelemeler sonrası projede yer alan firmalar, dikkat çekici bir adresi işaret etti...
DOSYADAN DENİZ YÜCEL ÇIKTI
S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin tüm kasko ve sigorta işlemlerinin, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel'e ait Artı Gönenç Sigorta üzerinden yapıldığı tespit edildi.
Raporda, şirketin sadece bu kooperatifle sınırlı kalmadığı, diğer yapı kooperatiflerine de ücret karşılığı hizmet verdiği bilgisi yer aldı.
DENİZ YÜCEL'DEN İTİRAF: FİRMA EŞİMİN
Skandal sonrası CHP'li Deniz Yücel, eşinin kooperatifin sigortacısı olduğunu doğruladı.
Yücel, eşinin piyasanın en uygun fiyatını verdiği için işi aldığını öne sürerken CHP'li belediyenin CHP'li bir vekilin eşine işi vermiş olması "adrese teslim ihale" yorumlarını da beraberinde getirdi.
"HABERİMİZ YOKTU" SAVUNMASI
Dahası Yücel, Gaziemir Kooperatifi için akla ziyan bir savunma yapıp "haberlerinin olmadığını" söyledi.
CHP İzmir vekili şu ifadeleri kullandı:
Söz konusu kooperatifin hangi projeyi yürüttüğünden ya da herhangi bir idari sürecin tarafı olup olmadığından eşimin haberi bulunmamaktadır. Benim de bu iş ilişkisinden önceden haberim olmamıştır.
Yücel'in "Haberim yoktu" diyerek topu tutuklu bulunan diğer CHP'lilere atması dikkatlerden kaçmadı.
CHP A.Ş! EŞ, DOST, EVLAT ÜZERİNDEN RANT AĞI
Şenol Aslanoğlu'nun suç gelirleriyle eşine villa alması, Ümit Erkol'un Ankara'dan İzmir'e müdahale edip oğlunun işlettiği paravan şirketlerle suç gelirlerini aklaması, Deniz Yücel'in eşinin adrese teslim ihale ile kooperatifteki vurgunun sigorta işlerini alması CHP'nin İzmir'de "aile düzeni" üzerinden kurmuş olduğu rant ağını açık etti.
CHP'li İzmir BB Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'lileri şikayet etmesiyle başlayan İZBETON soruşturmalarının ucu CHP Genel Merkezi'ne dayandı.
