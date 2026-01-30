CANLI YAYIN
Geri

İZBETON vurgununda aile düzeni! Cemil Tugay'ın şikayeti ile başladı CHP Genel Merkezi'ne dayandı: Deniz Yücel eşi için kimleri yaktı?

Cemil Tugay'ın Tunç Soyer'i şikayet etmesiyle başlayan İZBETON soruşturmaları CHP'nin paravan şirketler ve adrese teslim ihalelerle kurmuş olduğu rant ağını açık etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasıyla Ankara'ya sıçrayan soruşturma CHP Genel Merkezi'ne uzandı. Dosyadan CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel çıktı. Yücel'in eşinin vurgun kooperatifinin sigorta işlerini yürüttüğü saptandı. "Firma eşimin" diyen Yücel, "Haberimiz yoktu" diyerek topu yargılanan CHP'lilere attı. Şenol Aslanoğlu'nun suç gelirleriyle eşine villa alması, Ümit Erkol'un oğlunun işlettiği paravan şirketlerle suç gelirlerini aklaması ve Deniz Yücel bağlantısı CHP'nin İzmir'deki "aile düzeni"ni açık etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki İZBETON soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 şüpheli tutuklandı.
  • Bilirkişi raporunda S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin sigorta işlemlerinin CHP Milletvekili Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel'e ait Artı Gönenç Sigorta tarafından yapıldığı tespit edildi.
  • "Firma eşimin" diyen Yücel, "Haberimiz yoktu" savunması yaparak topu tutuklu yargılanan CHP'lilere attı.
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın savcılığa şikayetiyle başlayan yolsuzluk soruşturmasının ucu CHP Genel Merkezi'ne dayandı.

CHP'li İzmir BB Başkanı Cemil Tugay'ın bizzat savcılığa gidip selefi Tunç Soyer ve ekip arkadaşlarını şikayet etmesiyle başlayan İZBETON soruşturması derinleşiyor.

Eski İzmir BB Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutuklu yargılandığı dava Ankara'ya uzandı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un kooperatifler üzerinden 2023 rakamlarına göre 660 milyon liralık aklama yaptığı ortaya çıktı



Kooperatifler üzerinden 2023 rakamlarına göre 660 milyon liralık aklama yaptığı ortaya çıkan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da suç geliriyle 10 milyon liraya villa aldığı belirlendi.

CHP tıpkı İBB, Beşiktaş, Antalya ve Bursa'daki yolsuzluklara sorgusuz sualsiz sahip çıktığı gibi İZBETON'daki vurguna da arka çıktı.

Kooperatifin yaptığı harcamalar kalem kalem mercek altına alındı



İZBETON'DAKİ ŞAİBE GENEL MERKEZ'E DAYANDI

Öte yandan İzmir'deki son operasyona dayanak oluşturan bilirkişi raporunda, S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin mali hareketleri de mercek altına alındı.

Bilirkişi raporunda yer alan "Kooperatifin işleyişi kapsamında para giriş ve çıkışları" başlıklı bölümde, kooperatifin yaptığı harcamalar kalem kalem incelendi.

İncelemeler sonrası projede yer alan firmalar, dikkat çekici bir adresi işaret etti...

Dosyadan CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in eşi çıktı

DOSYADAN DENİZ YÜCEL ÇIKTI

S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi'nin tüm kasko ve sigorta işlemlerinin, CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel'e ait Artı Gönenç Sigorta üzerinden yapıldığı tespit edildi.

Raporda, şirketin sadece bu kooperatifle sınırlı kalmadığı, diğer yapı kooperatiflerine de ücret karşılığı hizmet verdiği bilgisi yer aldı.

DENİZ YÜCEL'DEN İTİRAF: FİRMA EŞİMİN

Skandal sonrası CHP'li Deniz Yücel, eşinin kooperatifin sigortacısı olduğunu doğruladı.

Yücel, eşinin piyasanın en uygun fiyatını verdiği için işi aldığını öne sürerken CHP'li belediyenin CHP'li bir vekilin eşine işi vermiş olması "adrese teslim ihale" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Deniz Yücel eşini savunup ʺHaberimiz yoktuʺ diyerek topu diğer tutuklu CHP'lilere attı

"HABERİMİZ YOKTU" SAVUNMASI

Dahası Yücel, Gaziemir Kooperatifi için akla ziyan bir savunma yapıp "haberlerinin olmadığını" söyledi.

CHP İzmir vekili şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu kooperatifin hangi projeyi yürüttüğünden ya da herhangi bir idari sürecin tarafı olup olmadığından eşimin haberi bulunmamaktadır. Benim de bu iş ilişkisinden önceden haberim olmamıştır.

Yücel'in "Haberim yoktu" diyerek topu tutuklu bulunan diğer CHP'lilere atması dikkatlerden kaçmadı.

İZBETON soruşturması CHP'li İzmir BB Başkanı Cemil Tugay'ın bizzat savcılığa gidip selefi Tunç Soyer ve ekip arkadaşlarını şikayet etmesiyle başladı

CHP A.Ş! EŞ, DOST, EVLAT ÜZERİNDEN RANT AĞI

Şenol Aslanoğlu'nun suç gelirleriyle eşine villa alması, Ümit Erkol'un Ankara'dan İzmir'e müdahale edip oğlunun işlettiği paravan şirketlerle suç gelirlerini aklaması, Deniz Yücel'in eşinin adrese teslim ihale ile kooperatifteki vurgunun sigorta işlerini alması CHP'nin İzmir'de "aile düzeni" üzerinden kurmuş olduğu rant ağını açık etti.

CHP'li İzmir BB Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'lileri şikayet etmesiyle başlayan İZBETON soruşturmalarının ucu CHP Genel Merkezi'ne dayandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler