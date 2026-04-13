Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları. KAYIP DOSYASINDAN CİNAYET VE ÖRTBAS ŞÜPHESİNE

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kayboldu. O gün son olarak öğretmeninin evinden ayrıldığı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'la görüştüğü ve ardından Munzur Üniversitesi istikametine giden minibüse bindiği belirlendi. İlk soruşturma aşamasında HTS kayıtları, MOBESE görüntüleri ve tanık anlatımları incelendi. Son sinyalin Sarı Saltuk Viyadüğü-Dinar Köprüsü hattında alındığı tespit edildi. Uzunçayır Barajı'nda yapılan yoğun aramalara rağmen ise Gülistan'a ait hiçbir ize ulaşılamadı. Ancak yıllar içinde dosyaya giren yeni beyanlar, teknik veriler ve bilirkişi incelemeleri, intihar ihtimalinin ötesinde çok daha karanlık ve organize suç içeren bir tabloyu gündeme getirdi. Özellikle olay gününe ve sonrasına ilişkin araç hareketleri, telefon sinyalleri, silinen sosyal medya verileri ve bazı kamu görevlilerinin dosya bağlamında tespit edilen şüpheli bağlantı ve hareketlilikleri soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel. DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLU MUSTAFA TÜRKAY SONEL'İN ADI DOSYANIN MERKEZİNDE

Dosyada en dikkat çeken kırılma noktalarından biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not oldu. Bu notta, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in adı açıkça geçti. Ardından yapılan incelemelerde, Mustafa Türkay Sonel'in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığı şüphenin odağına yerleşti. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. VALİ SONEL ARAMA EKİBİNİ KOORDİNE ETMİŞTİ Vali Sonel, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından 542 kişilik ekip, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle baraj gölünde dev arama operasyonu koordine etmişti. Ancak ablası Aygül Doku, Vali Sonel'in ilk günden itibaren "Kızınız intihar etti" diyerek aileyi Dinar Köprüsü'ne kilitlediğini sorgulamıştı.



Sonel'in oğlunun gözaltı listesinde yer alması, dosyadaki "üst düzey kamu görevlisi" şüphesini yeni bir seviyeye taşıdı. Mustafa Türkay Sonel'in o yakın arkadaşı olan Uğurcan Açıkgöz'ün de kamera kayıtlarında yer aldığı tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Tunceli'de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre; genç kız, erkek arkadaşı Rus uyruklu Z.A. tarafından iki gün üst üste alıkonuldu. KGYS VE KAMERA KAYITLARI: 700 SAATLİK DİJİTAL DELİL



31 Ekim 2025'te Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait 700 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya eklenmişti. 13 Nisan'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal'ın Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler olması, kamera kayıtlarının manipüle edildiği ya da zamanında teslim edilmediği şüphesini güçlendiriyor. HTS VE TELEFON TRAFİĞİ Soruşturma sürecinde telefon incelemeleri, Doku'nun babası adına kayıtlı hattıyla en son Abakarov'la görüştüğünü ortaya çıkarmıştı. Operasyonun, şüpheliler arasındaki telefon trafiği analizine dayanarak genişletildiği değerlendirildi.

Tunceli’de 2020’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku (21) (Fotoğrafta) hala bulunamadı. Soruşturma kapsamında ek 700 saatlik KGYS ve güvenlik kamerası görüntüsü inceleniyor, özel ekip Doku’nun izini arıyor. SİM KART VE DİJİTAL HAREKETLİLİK

Soruşturmada en dikkat çeken noktalardan biri de Gülistan Doku'ya ait hat ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan teknik incelemeler oldu. Telefon trafiği, baz kayıtları ve para transferlerinin birlikte değerlendirilmesiyle soruşturmanın kapsamı genişletildi. GİZLİ TANIK BEYANLARI DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ Dosyaya son olarak giren gizli tanık beyanı ise soruşturmanın adeta yönünün netleşmesini beraberinde değiştirdi. Savcılık, gizli tanık anlatımlarını doğrulayan bu bulgular üzerine soruşturmayı daha da derinleştirdi. ERKEK ARKADAŞIN MESAJLARI VE ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞLAR

Dosyada Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un hareketliliği ayrı bir başlık olarak yer alıyor. Soruşturma evrakına göre, Zeinal'in telefonundaki bazı yazışmaların silinmiş olduğu tespit edilirken, Gülistan kaybolduktan sonra sosyal medya üzerinden attığı mesajların dikkat çekici bulundu. Bu mesajlarda, Gülistan'ın başına bir şey geldiğini bildiği izlenimi veren ifadelerin yer aldığı görüldü. Üstelik yalnızca Zeinal değil, çevresindeki bazı isimlerin de olay gecesi ve sonrasında çelişkili beyanlar verdiği, kimi kamera kayıtlarının hiç alınmadığı ya da eksik alındığı ve dosyanın karmaşık hale getirilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Bu nedenle yürütülen soruşturma, artık sadece kayıp bir kişinin bulunmasına değil, delil zincirinin baştan sona yeniden kurulmasına odaklandı.