Dört büyükler Gazze için tek yürek! Filistin için yapılacak yürüyüşe katılma çağrısı yaptılar

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yaptıkları ortak paylaşımla Filistin’de yaşanan katliama dikkat çekti. 4 Büyükler 1 Ocak’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek Filistin için yapılacak yürüyüşe katılma çağrısı yaptı

Giriş Tarihi :29 Aralık 2025
Katil İsrail'in Filistin'de yaptığı vahşetin yaraları dinmezken Trabzonspor, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekerek paylaşımlarda bulundu. Trabzonspor 1 Ocak 2026'da İstanbul'da Filistin için yapılacak yürüyüş için sosyal medya hesabından 'Gazze'yi unutma' başlıklı bir video yayınladı. Trabzonspor'un paylaştığı videoda İsrail tarafından zulme uğrayan Filistin halkının verdiği röportajlar da yer aldı. Bu video kısa zamanda büyük ilgi çekerken Trabzonspor'un duyarlı davranışı alkışlandı. Galatasaray 'Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz' derken Fenerbahçe de, '1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor umuda yürüyoruz' paylaşımı yaptı. Beşiktaş da, "Yeni yıl, yeni umutlar. İnsanlık için Gazze'yi unutma" paylaşımında bulundu.

