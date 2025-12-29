PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş’tan orta saha hamlesi! Nice’li Boudaoui transfer listesinde

Siyah-Beyazlılar, orta saha hattını güçlendirmek için Hicham Boudaoui’yi gündemine aldı. Yönetimin hem Salih Özcan hem de Boudaoui üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Aralık 2025
Beşiktaş’tan orta saha hamlesi! Nice’li Boudaoui transfer listesinde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı... Siyah-Beyazlı yönetimin, Ligue 1 ekiplerinden Nice'de forma giyen 26 yaşındaki Cezayirli orta saha Hicham Boudaoui'yi listesine aldığı öne sürüldü. Bu sezon Nice ile 17 resmi maçta görev yapan Boudaoui, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki enerjisi, top kazanma becerisi ve oyun içi temposuyla dikkat çeken futbolcu, hem merkez orta saha hem de savunma yönü güçlü bir profil sunuyor. 2019 yılında Nice'ye transfer olan Boudaoui, Fransız ekibinde düzenli forma şansı buluyor ve sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış durumda. Cezayir A Milli Takımı'nda da forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor. Beşiktaş'ın, orta saha transferinde hem Salih Özcan hem de Boudaoui için şartları değerlendirdiği ve teknik raporlar doğrultusunda nihai kararını vereceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, yönetimin orta sahaya yapacağı takviyeyi merakla bekliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den A Haber’de flaş açıklamalar: Öldürdüyse Kervan için öldürmüş olabilir
D&R
Yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Bolu, Van, Ankara...
Entegrasyon yoksa operasyon! SDG’ye alan açmak için sahili karıştırdılar: Başrolde İsrail’in Gazel’ini okuyan sözde Alevi şeyhi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ilk soruda elenerek seyirciyi şaşkına çevirdi!
İdefix
Trump’tan kritik diplomasi: Önce Putin sonra Zelenskiy
Özgür Özel’in İHA yalanı elinde patladı! İletişim Başkanlığı’ndan açıklama | AK Parti’den tepki
Habertürk’teki narko sapkınlıkta yeni dalga! Veyis Ateş gözaltına alındı: Taner Çağlı Viyana’ya kaçamadan enselendi
Diplomaside yapay zeka savaşları: Putin’den liderlere Noel hediyesi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Buse İskenderoğlu, Şebnem İnan, Ege!... İsim isim tam liste | 34 gece kulübüne baskın
Galatasaray transfer sezonunu iki imza ile açıyor! Okan Buruk muradına erdi
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları yarın başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili’ye naylon fatura suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İstanbul’da yoğun kar alarmı: İzlanda soğukları ile -1’i göreceğiz! O ilçelere lapa lapa yağacak
Zehirli ağ! İş adamları alan açtı fenomenler uyuşturucu trafiğini büyüttü: Doları rulo yapıp poşetten çektiler
Washington–Tel Aviv Arasında kayıp silah skandalı: Kayıp 4 milyon mühimmat nerede?
Fenerbahçe Galatasaray’ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa’da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu Yeni yılda elektrik ve doğal gaza zam yok! Türkiye Avrupa'da en ucuz gaz kullanan üçüncü ülke oldu Uzak Şehir Yeni Bölüm Bekleyenlere Şok Gelişme: Çekimler Apar Topar Durduruldu Uzak Şehir Yeni Bölüm Bekleyenlere Şok Gelişme: Çekimler Apar Topar Durduruldu Esenyurt’ta servis aracı şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti Esenyurt’ta servis aracı şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti CHP’li Yavaş’ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi! CHP'li Yavaş'ın 1 milyarlık reklam vurgunu için soruşturma izni talep edildi! Para transferinde yeni dönem başlıyor: Belirli bir limitten sonra açıklama zorunlu! Para transferinde yeni dönem başlıyor: Belirli bir limitten sonra açıklama zorunlu! Saç örnekleri alınmıştı! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu’nun uyuşturucu testi sonucu çıktı Saç örnekleri alınmıştı! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi sonucu çıktı