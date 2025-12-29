Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı... Siyah-Beyazlı yönetimin, Ligue 1 ekiplerinden Nice'de forma giyen 26 yaşındaki Cezayirli orta saha Hicham Boudaoui'yi listesine aldığı öne sürüldü. Bu sezon Nice ile 17 resmi maçta görev yapan Boudaoui, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki enerjisi, top kazanma becerisi ve oyun içi temposuyla dikkat çeken futbolcu, hem merkez orta saha hem de savunma yönü güçlü bir profil sunuyor. 2019 yılında Nice'ye transfer olan Boudaoui, Fransız ekibinde düzenli forma şansı buluyor ve sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış durumda. Cezayir A Milli Takımı'nda da forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirtiliyor. Beşiktaş'ın, orta saha transferinde hem Salih Özcan hem de Boudaoui için şartları değerlendirdiği ve teknik raporlar doğrultusunda nihai kararını vereceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, yönetimin orta sahaya yapacağı takviyeyi merakla bekliyor.

