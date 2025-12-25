SON DAKİKA
Fenerbahçe Norveçli yıldızı kadroya katmak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Sarı-lacivertliler Sörloth’a 11 milyon euro maaş vermeyi kabul ederken, bonservis için de 25 milyon euro gözden çıkarıldı. Atletico satış için onayı verir vermez pazarlıklar başlayacak.

25 Aralık 2025
Devre arasında üst seviye bir golcüyü kadroya katmak için uğraşan Fenerbahçe'de listenin zirvesinde Alexander Sörloth yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid formasını giyen Norveçli yıldızı bitirmek için adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Maddi olarak her türlü fedakarlığı yapma kararı alan yönetimin Sörloth'un istediği 11 milyon euroluk maaşı vermeyi kabul ettiği belirtiliyor.

TÜM GÖZLER ARTIK ATLETICO'YA ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'nin bonservis için de 25 milyon euroyu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında. Şu anda tüm gözler Atletico Madrid'in vereceği karara çevrilmiş durumda. İspanyol basınına göre teknik direktör Diego Simeone bir golcü transfer edilmesi durumunda Sörloth'un gidişine onay verecek. Atletico'nun 2-3 isimle görüştüğü ve kısa süre içinde sonuç alınacağı ifade ediliyor. Eğer Atletico, Sörloth'un satışına onay verirse hemen bonservis pazarlıkları başlayacak.

30 MİLYONUN ÜSTÜNE BİLE ÇIKILABİLİR
F.Bahçe'nin gerekirse 30 milyon euronun üzerine bile çıkmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında. Bu sezon istediği kadar 11'de şans bulamayan Norveçli futbolcunun prensipte sarı-lacivertlilere "evet" dediği ve kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği öğrenildi.

