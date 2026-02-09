Netanyahu panikledi! İran'la diplomasi yürüten Trump’la görüşmeyi erkene aldı

Ziyaretin, planlanan tarihten yaklaşık iki hafta önceye çekildiği ifade edildi. Ayrıca, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerine F-35 satışıyla ilgili temaslarda, İsrail ordusunun teknolojik üstünlüğünün korunması konusunun İsrailli ve Amerikalı yetkililer arasında konuşulduğu belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun, Washington temaslarıyla ABD-İran görüşmelerinin gidişatını etkilemeyi ve İsrail'in ulusal güvenliği açısından temel gördüğü başlıkları gündeme taşımayı amaçladığı belirtildi. Haberde, Netanyahu'nun özellikle İran'ın balistik füze programına sınırlamalar getirilmesini ve Tahran'ın bölgesel müttefiklerine verdiği desteğin müzakere başlıklarına dahil edilmesini savunduğu aktarıldı. Washington'a gidecek İsrail heyetinin nihai bileşiminin henüz netleşmediği, bazı askeri yetkililerin de ziyarete katılmasının değerlendirildiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump.

TRUMP'A BASKI KURUYOR

İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Netanyahu'nun Washington'a yapacağı "acil" ziyaretin, Trump yönetimini İran'a verilebilecek tavizleri sınırlamaya zorlamayı hedeflediğini yazdı.Haberde, ziyaretin erkene alınmasının iki temel nedene dayandığı belirtilerek, bunlardan ilkinin Trump'ı önceden ikna ederek Steve Witkoff ve Jared Kushner'in İranlı yetkililerle yürüttüğü görüşmelerde verilebilecek tavizlerin kapsamını daraltma isteği olduğu kaydedildi.

İkinci nedenin ise İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı kapasitesini yeniden inşa etme hızının İsrail'de endişe yaratması olduğu ifade edildi. Haziran 2025'te yaşanan 12 Gün Savaşı'ndan çıkarılan dersler doğrultusunda İran'ın balistik füzeleri birincil caydırıcı unsur olarak gördüğü ve füze geliştirme ile fırlatma sistemlerini hızla yeniden kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

Haberde, Trump'ın açıklamalarında çoğunlukla yalnızca İran'ın nükleer programına odaklandığı, füze programı veya bölgesel vekil güçlerden nadiren söz etmesinin de İsrail'de kaygıya yol açtığı belirtildi. Washington'un, Trump tarafından büyük bir diplomatik başarı olarak sunulabilecek ve 2015'te Obama döneminde varılan anlaşmadan daha iyi olduğu iddia edilebilecek bir nükleer anlaşmayla yetinebileceği yönündeki endişelerin arttığı aktarıldı. Balistik füze menzilini sınırlamayan herhangi bir anlaşmanın İsrail açısından ciddi risk oluşturacağı değerlendirmesine yer verilen haberde, yaptırımların kaldırılmasının İran ekonomisini rahatlatabileceği ve rejimin istikrarını güçlendirebileceği yönündeki görüşlerin de İsrail'de dile getirildiği ifade edildi.