CHP'de seviye düşük promil yüksek! Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği küfürlerin arka planı: Sarhoşken attı ayıkken pişman oldu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ettiği küfürlere tepki göstererek partisinden istifa etti. Özarslan, diğer CHP'li belediye başkanlarına da "Kendinizi bu yapıdan kurtarın" diye çağrı yaptı. Özarslan'a atılan mesajların ekran görüntüleri kamuoyuna yansırken Özgür Özel'in önce yalvardığı sonra da küfürler saydırdığı görüldü. TAKVİM'in CHP içinden edindiği kulise göre; seviyesiz mesajların altından "yüksek promil" çıktı. Özel, sarhoşken ettiği küfürlerden ayıkken pişman oldu. Mansur Yavaş'tan "arabulucu" olmasını istedi. Ancak red cevabı aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "Keçiören" krizi patlak verdi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP içinde kendisine yönelik hakaret, tehdit ve algı operasyonu yapıldığını belirterek partisinden istifa etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiği için CHP'deki bazı klik ve odakların hedefine konduğunu söyleyen Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "taciz" derecesine varan küfürlü mesajlarını paylaştı.
"Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi?" diyerek veryansın etti.
DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI YAPTI: BU YAPIDAN (CHP) KENDİNİZİ KURTARIN
CHP'nin siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş olduğunu söyleyen Özarslan, diğer belediye başkanlarına da "Bu yapıdan kendinizi kurtarın" çağrısı yaptı.
Sözlerini şöyle sürdürdü:
CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne Allah Yolu, ne vatan, ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiç bir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur. Yola çıktığım ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımın vicdanlarına sesleniyorum; "Dava İnsanlık Davasıdır"; kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayri ahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya, şahsıma yapılan ahlaksızlığın içerisinde yer almamaya ve tepkilerini göstermeye davet ediyorum.
Öte yandan Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajların arka planı gün yüzüne çıktı.
Özarslan'ın Kurum'u ziyaret etmesinin ardından CHP'lilerce "Neden gidip görüşüyorsun, sen AK Parti'ye mi geçiyorsun?" gibi sorulara maruz kaldığı öğrenildi.
ÖNCE YALVARDI SONRA KÜFÜRLER SAYDIRDI
Daha sonra Özel'in Keçiören Belediye Başkanı'nı telefonla arayıp "Mesut geçme yapma, sen ne istediysen dikkate aldım ve elimden geldiğince yaptım" diye yalvardığı ortaya çıktı.
Israrlı aramalar yerini WhatsApp mesajlarına bıraktı.
Özgür Özel, Savcı Sayan'ın "Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor" paylaşımı Özarslan'a atıp "Başkanım şunu açığa düşürecek, mahcup edecek, benim sana olan inancımı yenileyecek bir şey yap gözünü seveyim"diye dil döktüğü görüldü.
Özarslan'ın kendisine cevap vermemesi üzerine küplere binen Özel, küfür kıyamet mesajlar attı.
TAKVİM, Özel'in Mesut Özarslan'a attığı mesajların ekran görüntüsüne ulaştı.
"Gün gelince ben sana yapıştırırım" diye Mesut Özarslan'ı tehdit eden Özel, ısmarladığı kahvenin bile hesabını sormaya kalktı.
"Alçak köpek, s***r git" gibi ifadelerin yer aldığı küfürler savurdu.
İşte Özel'in Özarslan'a attığı mesajların devamı:
- Köpek, yalaka, karaktersiz p*ç. Seni doğuran ana senden utanır.
- Mesut yalanmış. G...tünü kurtarmaya çalışıyorsun.
- Gün gelecek devir dönecek. O gün sana acırsam namerdim.
CHP'DE "YÜKSEK PROMİL" SORUNU: ÖZGÜR ÖZEL SARHOŞKEN ATTI, AYIKKEN PİŞMAN OLDU
CHP Genel Başkanı'nın kendi partisinden bir belediye başkanına ağza alınmayacak küfürler etmesi CHP seçmeninde de şok etkisi yarattı.
Özgür Özel için "Seçmeninin iradesine küfür etti" denirken; seviyesiz mesajların altından alkol kafası çıktı.
CHP içinden edindiğimiz kulise göre; Özgür Özel, 7 Şubat'ta Adana mitingi sonrası Ankara'ya geçerek alkollü bir mekanda, bazı CHP'li yöneticilerle bir araya geldi. Alkol masasında konu Mesut Özarslan'ın Murat Kurum'u ziyaret etmesine geldi.
"MESAJLARI SİL" DİYEN KURMAYLARINA BİLE KÜFÜRLER ETTİ
Yüksek promilin etkisiyle Özel, 23.59–00.20 saatleri arasında Özarslan'a WhatsApp'tan küfür ve hakaret içeren mesajlar gönderdi. Özel, "mesajları sil" diye kendisini uyaran CHP'li kurmaylarına bile küfürler etti.
OLAY BASINA YANSIMASIN DİYE MANSUR YAVAŞ'A GİTTİLER
Ertesi gün kriz büyüdü. Özgür Özel, yüksek promil etkisinde attığı mesajlardan pişman oldu. Olayın basına yansımadan kapanması için CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan arabulucu olunması istendi. Ancak Yavaş, Özel'in bu talebini geri çevirdi.
Takip eden süreçte Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.