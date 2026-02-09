CHP'de seviye düşük promil yüksek! Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği küfürlerin arka planı: Sarhoşken attı ayıkken pişman oldu

Özarslan, diğer CHP'li belediye başkanlarına da partiden ayrılma çağrısı yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çevre Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmesinin ardından partisinden kendisine hakaret ve tehdit yapıldığını belirterek istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "Keçiören" krizi patlak verdi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP içinde kendisine yönelik hakaret, tehdit ve algı operasyonu yapıldığını belirterek partisinden istifa etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiği için CHP'deki bazı klik ve odakların hedefine konduğunu söyleyen Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in "taciz" derecesine varan küfürlü mesajlarını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel ve yakın çalışma arkadaşlarında; ne Allah Yolu, ne vatan, ne aile ne de kutsal saydığımız değerlerden hiç bir şey kalmamış, tüm mukaddesiyetler yerle yeksan olmuştur. Yola çıktığım ve birlikte yol yürüdüğüm arkadaşlarımın vicdanlarına sesleniyorum; "Dava İnsanlık Davasıdır"; kuruluş kodlarından uzaklaşmış, gayri ahlaki bir şekilde idare edilen bu yapıdan kendilerini kurtarmaya, şahsıma yapılan ahlaksızlığın içerisinde yer almamaya ve tepkilerini göstermeye davet ediyorum.

CHP'nin siyasi nezaketi ve devlet ciddiyetini yitirmiş olduğunu söyleyen Özarslan, diğer belediye başkanlarına da "Bu yapıdan kendinizi kurtarın" çağrısı yaptı.Sözlerini şöyle sürdürdü:



Öte yandan Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajların arka planı gün yüzüne çıktı.



Özarslan'ın Bakan Kurum'a yaptığı ziyaret CHP'de krize neden oldu.



Özarslan'ın Kurum'u ziyaret etmesinin ardından CHP'lilerce "Neden gidip görüşüyorsun, sen AK Parti'ye mi geçiyorsun?" gibi sorulara maruz kaldığı öğrenildi.



ÖNCE YALVARDI SONRA KÜFÜRLER SAYDIRDI



Daha sonra Özel'in Keçiören Belediye Başkanı'nı telefonla arayıp "Mesut geçme yapma, sen ne istediysen dikkate aldım ve elimden geldiğince yaptım" diye yalvardığı ortaya çıktı.