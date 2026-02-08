Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye raporu | Teşkilata "Ramazan" talimatı

Toplantıda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye raporu ve somut adımlar ele alınacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nunun önümüzdeki günlerde Terörsüz Türkiye raporunu tamamlayıp somut adım atması bekleniyor.SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu masadaki bir diğer konu.

Suriye yönetimi ve SDG arasında tam entegrasyonu içeren anlaşma 30 Ocak itibariyle Haseke'de uygulanmaya başladı.Sahadaki yansımalar AK Parti MYK'sında değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan ve A Takımı'nın ABD-İran hattında son haftalarda artarak yükselen tansiyon ve savaş tamtamlarına ilişkin olası senaryolar ele alınacak.Bilindiği üzere Washington ve Tahran, Umman'da masaya oturdu. Önümüzdeki günlerde müzakerelerin sürmesi bekleniyor.Öte yandan ekonomi, yerel yönetimler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası toplantıda etraflıca konuşulacak.