Başkan Erdoğan AK Parti MYK'yı topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye raporu | Teşkilata "Ramazan" talimatı

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda Terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze etraflıca ele alınacak. ABD-İran gerilimine ilişkin tüm senaryolar masaya yatırılacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kurmaylarına “saha vurgusu” yapacağı ifade edildi. Erdoğan'ın AK Parti Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere parti geneline Ramazan ayı için talimat verip "Sahaya inin" demesi bekleniyor.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
  • Toplantıda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Terörsüz Türkiye raporu ve somut adımlar ele alınacak.
  • Suriye yönetimi ile SDG arasında 30 Ocak'ta Haseke'de uygulanmaya başlayan entegrasyon anlaşmasının saha yansımaları değerlendirilecek.
  • ABD-İran arasında Umman'da başlayan müzakereler ve olası senaryolar masada olacak.
  • Erdoğan'ın teşkilata Ramazan ayı için saha çalışması talimatı vermesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni haftaya A Takımı'nı toplayarak başlıyor. Erdoğan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

İç ve dış politikaya dair kritik başlıklar masada olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinene son aşama ve müşterek rapor çalışmaları ele alınacak. AK Parti MYK toplanıyor



Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nunun önümüzdeki günlerde Terörsüz Türkiye raporunu tamamlayıp somut adım atması bekleniyor.

SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu masadaki bir diğer konu.
SDG'NİN ENTEGRASYONU VE SAHADAKİ YANSIMALARI

Suriye yönetimi ve SDG arasında tam entegrasyonu içeren anlaşma 30 Ocak itibariyle Haseke'de uygulanmaya başladı.

Sahadaki yansımalar AK Parti MYK'sında değerlendirilecek.
Başkan Erdoğan ve A Takımı'nın ABD-İran hattında son haftalarda artarak yükselen tansiyon ve savaş tamtamlarına ilişkin olası senaryolar ele alınacak.

Bilindiği üzere Washington ve Tahran, Umman'da masaya oturdu. Önümüzdeki günlerde müzakerelerin sürmesi bekleniyor.


Öte yandan ekonomi, yerel yönetimler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası toplantıda etraflıca konuşulacak.
TEŞKİLATA 'RAMAZAN' TALİMATI: SAHAYA İNİN

Erdoğan'ın bu toplantıda parti kurmaylarına "saha vurgusu" yapacağı ifade edilirken, AK Parti Teşkilat Başkanlığı, AK Parti Kadın Kolları ve AK Parti Gençlik Kolları başta olmak üzere Ramazan ayı için ilk talimatlarını vermesi bekleniyor.












