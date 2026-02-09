Aynı Yağmur Altında oyuncuları galada konuştu: Heyecandan uyuyamadık

"HEYECANDAN UYUYAMADIM" 'İlk bölüm yayınlanıyor, heyecandan uyuyamadım. Bütün emeklerimiz karşılığını bulacak.'

Tülin Karanoğlu karakterini canlandıran Mine Çayıroğlu İNİŞLİ ÇIKIŞLI KARAKTERLER, SÜRPRİZ DOLU HİKÂYE Tülin Karanoğlu karakterini canlandıran Mine Çayıroğlu canlandırdığı karakterin izleyiciyi şaşırtacağını söyledi. "İnişli çıkışlı, sürprizlerle dolu bir karakterim var. Tepkileri de öyle." Başka bir oyuncu ise, "Hikâyenin ortasına yıldırım gibi düşen bir anti karakter göreceğiz" diyerek merakı zirveye taşıdı.

Beliz Karanoğlu karakterini canlandıran Bahar Şahin 'SPOİLER VERMEK İSTEMİYORUM' Peki karakterinizi nasıl göreceğiz? Benim karakterim e hala böyle genç bir kız, daha bir sürü toyluğu olan bir kız. Fakat bence içinde çok derin duygular barındırıyor. İlerleyen bölümlerde bunu göreceğimize inanıyorum. Daha fazla spoiler vermiyorum. Vallahi heyecanlıyım tüm Ekim arkadaşlarımla beraber. Umarım uzun yolculuğumuzun ilk bölümü olarak başlamışızdır ve böyle devam eder diyeyim inşallah.

Koray Karanoğlu karakterini canlandıran Taro Emir Tekin 'HİKAYENİN ORTASINA YILDIRIM GİBİ DÜŞECEĞİM' Nasıl bir karakter göreceğiz? Hikayeye dışarıdan dahil olan hani ana ailelerden değil daha dışarıdan dahil olan ama hikayenin ortasına bir yıldırım gibi düşen bir anti karakter göreceğiz.