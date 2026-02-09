Aynı Yağmur Altında oyuncuları galada konuştu: Heyecandan uyuyamadık
Aynı Yağmur Altında, ekranlara iddialı bir giriş yaptı. ATV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi, ilk bölümüyle reyting rekoru kırarken, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen görkemli gala gecesi de renkli anlara sahne oldu.
- Bir dizi projesinin ilk bölümü ekranlarda yayınlanacak ve oyuncular heyecanla bekliyorlarını ifade etti.
- Oyuncular bölümü ilk kez hep birlikte izleyeceklerini ve ekip olarak birbirlerine destek olduklarını belirtti.
- Tülün karakterinin inişli çıkışlı ve sürprizlerle dolu bir kadın olduğu açıklandı.
- Dizide ana ailelerden dışarıdan dahil olan ancak hikayenin ortasına yıldırım gibi düşen bir anti karakter yer alacak.
- Oyuncular projenin dünya çapında izlenecek başarılı bir iş olacağına inandıklarını dile getirdi.
Atv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında" ilk bölümüyle rekor kırdı. Turkuvaz Medya Merkezinde yapılan galada, oyuncularla yapılan röportajlar ise izleyenleri gülümsetti.Aynı Yağmur Altında'nın oyuncuları galada konuştu
'13 DAKİKA KALDI, YERİMDE DURAMIYORUM!'
Gala öncesi mikrofonlara konuşan oyuncular, heyecanlarını gizleyemedi. Rosa Sofia Martinez rolünü canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, "13 dakika kaldı, çok heyecanlıyım. Biraz da gerginim. İzleyenlerden olumlu geri dönüşler aldım. Keşke önceden izleyebilseydim ama izin vermiyorlar. İnşallah yarın çok güzel sonuçlar alırız" sözleriyle duygularını paylaştı.
'EKİP OLARAK İZLEMEK BAMBAŞKA'
Ali Aydan rolünü canlandıran Burak Tozkoparan diziyi hep birlikte izlemenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı: Birbirimizi destekleyerek izlemek çok duygulandırıyor. Çekim anlarını bildiğimiz için sahneler daha da etkiliyor. Yerimde duramıyorum, çok heyecanlıyım.
'ÇOK GÜZEL BİR BÖLÜM GELİYOR'
Dizinin ilk bölümüyle ilgili beklentiler de oldukça yüksek: "Çok başarılı bir projenin içindeyim, inanılmaz gururluyum. Ekip arkadaşlarım çok tatlı ve çok yetenekli. Seyirciyle bu akşam buluşacağımız için çok mutluyuz."
"HEYECANDAN UYUYAMADIM"
'İlk bölüm yayınlanıyor, heyecandan uyuyamadım. Bütün emeklerimiz karşılığını bulacak.'
İNİŞLİ ÇIKIŞLI KARAKTERLER, SÜRPRİZ DOLU HİKÂYE
Tülin Karanoğlu karakterini canlandıran Mine Çayıroğlu canlandırdığı karakterin izleyiciyi şaşırtacağını söyledi. "İnişli çıkışlı, sürprizlerle dolu bir karakterim var. Tepkileri de öyle." Başka bir oyuncu ise, "Hikâyenin ortasına yıldırım gibi düşen bir anti karakter göreceğiz" diyerek merakı zirveye taşıdı.
'SPOİLER VERMEK İSTEMİYORUM'
Peki karakterinizi nasıl göreceğiz?
Benim karakterim e hala böyle genç bir kız, daha bir sürü toyluğu olan bir kız. Fakat bence içinde çok derin duygular barındırıyor. İlerleyen bölümlerde bunu göreceğimize inanıyorum. Daha fazla spoiler vermiyorum. Vallahi heyecanlıyım tüm Ekim arkadaşlarımla beraber. Umarım uzun yolculuğumuzun ilk bölümü olarak başlamışızdır ve böyle devam eder diyeyim inşallah.
'HİKAYENİN ORTASINA YILDIRIM GİBİ DÜŞECEĞİM'
Nasıl bir karakter göreceğiz?
Hikayeye dışarıdan dahil olan hani ana ailelerden değil daha dışarıdan dahil olan ama hikayenin ortasına bir yıldırım gibi düşen bir anti karakter göreceğiz.
"DÜNYA ÇAPINDA İZLENECEK BİR İŞ"
Dizinin güçlü hikâyesine dikkat çeken oyuncular, "Aşk, platonik duygular, derin bağlar… Her karakterin hikâyesi muhteşem. Misyonu olan, sağlam bir iş. İnşallah dünya çapında da izlenecek" ifadelerini kullandı.