Emeklinin bayram kazancı büyüyor: İkramiyede iki formül | Ödemenin mart ayı ortasında verilmesi bekleniyor
Yılbaşı ile zammını cebine koyan emekliler, şimdi de bayram ikramiyesini bekliyor. Bayram ikramiyesinde artışın ne kadar olacağı bilinmezken kulislerde iki formül öne çıkıyor. Ödemenin Mart ayı ortasında yapılması bekleniyor. Emeklilere ikramiyeyle birlikte erken maaş ödenmesi de gündemde.
Ocak zamlarını cebine koyan emekliler, şimdi de gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. Bu yıl da iki ikramiye almaya hazırlanan emekliler, tutarda ne kadar artış olacağını beklemeye başladı. İkramiye artışı için özellikle iki formül ağırlık kazanırken, karar Ramazan ayı içerisinde verilecek. Ramazan Bayramı öncesinde yani Mart ayı ortasında da ilk ödeme yapılacak. İşte detayları:
ARTIŞ İÇİN HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?
Dosya başına ikramiye 2023'te 2 bin lirayken, 2024'te 3 bin, 2025'te ise 4 bin lira oldu. Bu yıl da en güçlü formül yine bin lira artış yapılarak 5 bin liraya yükseltilmesi. Bu durumda emeklilerin ikramiyesi yüzde 25 zamlanacak, iki bayramda toplam 10 bin lira ödenecek. İkinci formül olarak ise ikramiyenin 5 bin 500 liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu durumda emeklilerin eline geçecek para yüzde 37.5 artacak, bu yıl 11 bin lira alınmış olacak.
NASIL ARTIRILACAK?
İkramiye artışı yasayla yapılabilecek. Hazırlanan çalışma önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Artışa ilişkin formüller, etki analizleriyle birlikte değerlendirilecek. Kararın verilmesinin ardından da düzenleme TBMM'ye taşınacak.
DUL VE YETİMLERE NASIL YANSIYACAK?
Dul ve yetimler hisseleri oranında bu ödemeden yararlanıyor. Örneğin; eşten maaş alana yani ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana mevcut durumda 3 bin lira verilirken; bu tutar ikramiye 5 bin lira olursa 3 bin 750, 5 bin 500 liraya çıkarsa 4 bin 125 liraya yükselecek. Eşten maaş alan ancak çalışanların yani aylık oranı yüzde 50 olanların ikramiyesi ise 2 bin liradan, ilk formüle göre 2 bin 500, ikinci formüle göre 2 bin 750 liraya çıkacak. Aylık oranı yüzde 25 olanlar yani yetim çocuklar ise bin lira ikramiye alabiliyorken, bu tutar formüllere göre bin 250 ya da bin 375 lirayı bulacak.
İKİ AYLIK ALAN ÇİFT İKRAMİYE ALIR MI?
Hangi dosyada aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılacak. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında ödenecek.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA NE KADAR ÖDENECEK?
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılırken, bu tutar formüllere göre 2 bin 250 veya 2 bin 475 lira olacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Buna göre bayram ikramiyesinin 9-19 Mart arasında verilmesi bekleniyor. Ama özellikle 15-19 Mart tarihleri öne çıkıyor. Kesin tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.
ERKEN MAAŞGÜNDEMDE
Emeklilerin aylık ödemeleri SSK'lılara her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur'lulara da 25'i ile 28'i arasında yapılıyor. Bayram ise 20 Mart'ta başlıyor. Yani bazı SSK ve Bağ-Kur'luların maaş günü bayrama denk geliyor. Bu nedenle bu emeklilere erken maaş ödenmesi gündemde. Hatta tüm SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bayram öncesinde ikramiyeleriyle birlikte maaşları da yatırılabilir. Burada karar ikramiye takvimi hazırlanırken verilecek.