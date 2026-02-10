Emeklinin bayram kazancı büyüyor: İkramiyede iki formül | Ödemenin mart ayı ortasında verilmesi bekleniyor

İkramiye artışı önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan'a sunulacak DUL VE YETİMLERE NASIL YANSIYACAK? Dul ve yetimler hisseleri oranında bu ödemeden yararlanıyor. Örneğin; eşten maaş alana yani ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana mevcut durumda 3 bin lira verilirken; bu tutar ikramiye 5 bin lira olursa 3 bin 750, 5 bin 500 liraya çıkarsa 4 bin 125 liraya yükselecek. Eşten maaş alan ancak çalışanların yani aylık oranı yüzde 50 olanların ikramiyesi ise 2 bin liradan, ilk formüle göre 2 bin 500, ikinci formüle göre 2 bin 750 liraya çıkacak. Aylık oranı yüzde 25 olanlar yani yetim çocuklar ise bin lira ikramiye alabiliyorken, bu tutar formüllere göre bin 250 ya da bin 375 lirayı bulacak.

Formüllere göre kim ne alacak İKİ AYLIK ALAN ÇİFT İKRAMİYE ALIR MI? Hangi dosyada aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme yapılacak. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında ödenecek.

Türk Lirası İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA NE KADAR ÖDENECEK? İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek. Kayıp oranı yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılırken, bu tutar formüllere göre 2 bin 250 veya 2 bin 475 lira olacak.

Bayram ikramiyesinin 9-19 Mart arasında verilmesi bekleniyor NE ZAMAN ÖDENECEK? Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Buna göre bayram ikramiyesinin 9-19 Mart arasında verilmesi bekleniyor. Ama özellikle 15-19 Mart tarihleri öne çıkıyor. Kesin tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.