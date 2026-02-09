Dışişleri Bakanı Fidan ABD-İran görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

"SURİYE'DE TABLO İYİ DURUMDA"

Esas itibarıyla, Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı adına; bunun kan dökülmeden, diyalog yoluyla ilerlemesi bizim için önemli bir husus. Biraz daha gidilmesi gereken mesafe var ama şimdilik durum bu.



Ben büyük ölçüde, YPG'nin işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve şu anda Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde esas itibarıyla pozisyon almasını, önceki haritaya göre çok daha sağlıklı bir durum olarak görüyorum. Şu anki tablo iyi bir durumda, yani önceye kıyasla daha iyi. Ama bu durumdan daha da iyi bir noktaya gidilebilir. Sorun alanından ziyade atılması gereken adımlar var. Biliyorsunuz, ulaşılan mutabakat gereği tamamlanması gereken adımlar söz konusu. Bu adımlar her gün, bir şekilde tek tek atılarak belli bir noktaya gidilmeye çalışılıyor. Burada iki tarafta da belli bir güvensizlik var ama bu adımlar atılıp hayata geçtikçe güvenin artacağını düşünüyorum.

Diğer taraftan YPG'nin de kendi içinde tarihî bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Bu tartışmalar şu anda zaten orada yapılıyor. YPG içinde bu tartışmaların olması önemli. Daha gerçekçi, daha Suriyeli; Türkiye'nin ya da Irak'ın güvenliğini tehdit etmeyen, PKK'nın dört ülkedeki Kürt varlığına yönelik eski emellerinin bir parçası olmayan bir yapıya dönüşmeleri gerekiyor. Böyle olursa kimseyi tehdit etmeden, kendi ülkelerindeki Kürtlerin duruşuna ilişkin meşru bir mücadele zemini oluşur.

Burada siyasal mücadele esastır. Biz zaten Kürtlerin haklarını baştan beri destekliyoruz. Ahmet Şara'ya da hep bu yönde tavsiyelerde bulunduk. Onun çıkardığı bazı düzenlemeler, başkanlık kararnameleri var. Ama dediğim gibi, bu süreci büyük bir dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.

(YPG/PKK'ya) Bu realiteyle yüzleşmelerini sağlamak artık sadece bir zaman meselesi, an meselesi. Bunu hep söyledik: Daha büyük kayıplar yaşanmadan uyanın.