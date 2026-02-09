Dışişleri Bakanı Fidan ABD-İran görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu
Hakan Fidan, İran-ABD temasları sonrası bölgede ani bir savaş tehdidinin şimdilik ortadan kalktığını söyledi. Umman’daki görüşmelere değinen Fidan, “Görüşen ABD’ydi, vuran İsrail’di” sözleriyle kritik bir detayı hatırlattı. İran, Gazze ve Suriye başlıklarında Türkiye’nin diplomasiyi sonuna kadar zorladığını vurguladı.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve ABD'nin iki gün önce Umman'da Ummanlı arabulucu üzerinden dolaylı görüşme yaptığını ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi'nin kendisine bilgi verdiğini açıkladı.
- Fidan, bölgede ani bir savaş tehdidinin olmadığını belirterek Türkiye'nin olası bir savaşı önlemek için tüm imkanları kullanmak istediğini söyledi.
- Bakan Fidan, Suriye'de YPG'nin işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde pozisyon almasını önceki duruma göre daha sağlıklı bulduğunu ifade etti.
- Fidan, YPG'nin Türkiye ve Irak'ın güvenliğini tehdit etmeyen, PKK'nın emelleri dışında bir yapıya dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
- Türkiye'nin İran meselesi için bölge ülkeleriyle platform oluşturma önerisinin ABD tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan fidan katıldığı bir canlı yayın programında şu ifadeleri kullandı:
Bölgede çıkacak yeni bir savaşı bölgenin kaldıracak hali yok. Cumhurbaşkanımız da bu konuda maksimum hassasiyet içerisindeler. Dolayısıyla olası bir savaşı önlemenin bütün imkânlarını kullanmak istiyoruz. İki gün önce Umman'da Amerikalılarla İranlılar bir araya geldi. Dolaylı bir görüşme yaptılar. Ummanlı arabulucu üzerinden, ki bu zaten var olan bir modaliteydi. İranlı arkadaşımız Sayın Abbas Arakçi, oradaki müzakerelerle ilgili bize bilgi verdi. Biz Amerikan tarafını da dinledik. İki gün önce Umman'da Amerikalılarla İranlılar bir araya geldi. Dolaylı bir görüşme yaptılar. Ummanlı arabulucu üzerinden, ki bu zaten var olan bir modaliteydi. İranlı arkadaşımız Sayın Abbas Arakçi, oradaki müzakerelerle ilgili bize bilgi verdi. Biz Amerikan tarafını da dinledik.
'SAVAŞ TEHDİTİ YOK'
Bizim sürekli biliyorsunuz, "Daha yaratıcı çözümler bulmamız gerekiyor, bu kilitlenmeyi ortadan kaldırmamız gerekiyor" çağrımızın gerçekten yankı bulduğu ve karşılık gördüğü anlaşılıyor. Taraflar yaratıcı olmaya çalışıyorlar.
Gerçekten çözmeye yönelik bir irade varsa bunun etkisini sahada görüyorsunuz. Bizim için önemli olan, konuşmaların somut bir neticeye doğru giderken aynı zamanda savaş tehdidinden de giderek uzaklaşması. Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor. Bu çok güzel bir şey. Yani ani bir savaş tehdidinin bile ortadan kalkması son derece önemli. Nükleerde bir çözüm bulunursa diğer sorunlar da çözülür. İran'da rejim değişikliğinin olabileceğini düşünmüyorum. Hava saldırılarıyla bir rejim değişmez. İran'dan daha sert rejimler var. İran-ABD savaşı çıkarsa nerede duracağı belli olmaz.
"GÖRÜŞEN İRAN VURAN İSRAİL'Dİ"
Ayrıca İran konuşurken saldırıya uğradı. 12 günlük haziran savaşında bir gece ABD'den telefon aldık, 'İranlılara söyle bir kaç saat içinde her şey olabilir' dediler. İranlı meslektaşımla görüştüm, 'Nasıl olur görüşme tarihi verdik' dedi. Görüşen ABD idi, vuran İsrail'di. Durum farklı olabilir bu kez. Felaketi önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. İran'ın kendi içinde bir karar alma mekanizması var. Bu mekanizmada daha önce kurala bağlanmış bir kaç husus vardı müzakerelerle ilgili. Hem yer hem modalite hem de taraflar açısından. Bizim teklifimiz daha farklıydı, İranlı yetkililerle ABD'lilerle yüz yüze görüşün, yan odalarda bir arabulucu ile konuşmayın. Onların da kendi karar alma mekanizmalarına saygı duymak gerekiyor. Böyle bir karar almışlar. Umman'daki sistemle devam etmek istiyorlar. Aynı yer, aynı insanlar, aynı usul.
Bir de Filistin meselesinde şunu gördük, Türkiye'nin ortaya attığı fikirle, bölgesel sorunları çözmede bölge ülkeleri ile bir araya geldik ve muazzam bir diplomatik mücadele ortaya koyduk. Aynı türden dayanışmayı İran meselesinde de gösterelim dedik. Bir platform oluşturalım, fikir birliği yapalım ve taraflara buradan bir ses üretelim istedik. Bunu ABD'liler de çok sevdi ve Gazze'de bunun verimini gördük dediler. Bölgesel sahiplenme üretiyorsunuz, bu sizin beraber hareket etme pratiğinizi geliştiriyor. Bölgede uzun yıllardır olmayan bir durumdu. Çok iyi bir takım olarak gidiyoruz ama sorunlar büyük.
"SURİYE'DE TABLO İYİ DURUMDA"
Esas itibarıyla, Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı adına; bunun kan dökülmeden, diyalog yoluyla ilerlemesi bizim için önemli bir husus. Biraz daha gidilmesi gereken mesafe var ama şimdilik durum bu.
Ben büyük ölçüde, YPG'nin işgal ettiği topraklardan çekilmesini ve şu anda Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde esas itibarıyla pozisyon almasını, önceki haritaya göre çok daha sağlıklı bir durum olarak görüyorum. Şu anki tablo iyi bir durumda, yani önceye kıyasla daha iyi. Ama bu durumdan daha da iyi bir noktaya gidilebilir. Sorun alanından ziyade atılması gereken adımlar var. Biliyorsunuz, ulaşılan mutabakat gereği tamamlanması gereken adımlar söz konusu. Bu adımlar her gün, bir şekilde tek tek atılarak belli bir noktaya gidilmeye çalışılıyor. Burada iki tarafta da belli bir güvensizlik var ama bu adımlar atılıp hayata geçtikçe güvenin artacağını düşünüyorum.
Diğer taraftan YPG'nin de kendi içinde tarihî bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Bu tartışmalar şu anda zaten orada yapılıyor. YPG içinde bu tartışmaların olması önemli. Daha gerçekçi, daha Suriyeli; Türkiye'nin ya da Irak'ın güvenliğini tehdit etmeyen, PKK'nın dört ülkedeki Kürt varlığına yönelik eski emellerinin bir parçası olmayan bir yapıya dönüşmeleri gerekiyor. Böyle olursa kimseyi tehdit etmeden, kendi ülkelerindeki Kürtlerin duruşuna ilişkin meşru bir mücadele zemini oluşur.
Burada siyasal mücadele esastır. Biz zaten Kürtlerin haklarını baştan beri destekliyoruz. Ahmet Şara'ya da hep bu yönde tavsiyelerde bulunduk. Onun çıkardığı bazı düzenlemeler, başkanlık kararnameleri var. Ama dediğim gibi, bu süreci büyük bir dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.
(YPG/PKK'ya) Bu realiteyle yüzleşmelerini sağlamak artık sadece bir zaman meselesi, an meselesi. Bunu hep söyledik: Daha büyük kayıplar yaşanmadan uyanın.