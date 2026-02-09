Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığına el kondu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına, “suçtan elde edildiği” gerekçesiyle el kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, el koyma kararının İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince onandığını ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı.
- Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığına, suçtan elde edildiği gerekçesiyle el konuldu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım'ın mal varlığının suçtan elde edildiğine ve aklandığına dair ciddi emareler bulunduğunu belirtti.
- Başsavcılığın el koyma kararı, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı.
- Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen incelemede, Yıldırım'a ait mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiği ve bu gelirlerin aklandığına yönelik ciddi emarelere ulaşıldığı bildirildi. Bu kapsamda Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu.
DOSYA TERÖRLE MÜCADELE BÜROSUNDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,
Şüpheli Muzaffer YILDIRIM'ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle,
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 09.02.2026 tarihinde res'en verilen el koyma kararının İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 09.02.2026 tarihli kararıyla onanmasına karar verilmiştir."
Soruşturmanın, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.