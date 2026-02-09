Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Muzaffer Yıldırım’ın mal varlığına el kondu

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen incelemede, Yıldırım'a ait mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiği ve bu gelirlerin aklandığına yönelik ciddi emarelere ulaşıldığı bildirildi. Bu kapsamda Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu.