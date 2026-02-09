Aynı Yağmur Altında bu akşam ATV'de! Rosa'nın Londra'dan İstanbul'a uzanan yolculuğu
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren ve ölümle yüzleşen Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler. Aynı protestoda tanıştığı Ali'yle yolları bu kez İstanbul'da yeniden kesişir. Kısa sürede filizlenen bu aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar.
