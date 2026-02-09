CHP'li Buca Belediyesi'nde hakkı ödenmeyen işçiler iş bırakma eylemi başlattı

Yıldız, işçilerin işlere gelirken, eve giderken yol parası bulamadıklarını belirterek, "İşçiler, evine ekmek götüremiyor. Hepsinin dünya kadar borcu var, hepsi hacizlik. Alacaklarının ödenmediği yerde işçinin çalışmasını beklemek ancak akıl tutulması olur. Biz, Buca halkına verdiğimiz hizmeti aksattığımız için zaten şu anda sıkıntı yaşıyoruz, üzülüyoruz. Bizim tek derdimiz, işçinin alacakları zamanında ödensin." diye konuştu.

Buca'daki çöp dağları. (Arşiv)



İŞÇİLER KİRASINI ÖDEYEMİYOR



İşçilerin kişi başı alacakları ücretin 60-70 bin lira civarında olduğunu anlatan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ücret, birileri için az görünebilir ama buradaki işçi için yaşam sebebi. Çoğu ev kirasını ödeyemiyor. Bugün 'Buca Belediyesi'nde çalışıyorum.' dediğiniz için Buca halkı ya da Buca'daki ev sahipleri, size artık ev vermiyor. Marketler, artık size borçla, veresiye herhangi bir eşya vermiyor, bu haldeyiz. Meclisi acil toplasınlar, bir araya gelsinler. Kredi ile ilgili gereken görüşmeleri yapsınlar."

BUCA'DA ÇÖP DAĞLARI CHP'li belediye geçtiğimiz aylarda da ek ödemelerini alamayan işçiler iş bırakmış, ilçede çöp dağları oluşmuştu.