Asıl kış o tarihte geliyor! 1,5 aylık süreç işaret edildi! Kar ve sağanak dalgası kapıda
Türkiye genelinde yağışlı hava sürerken birçok bölgede yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Doğu’da kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ riski öne çıkarken Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şubat sonu ve mart başında yeni soğuk hava dalgasıyla yaklaşık 1,5 aylık kış sürecine dikkat çekti.
Hızlı Özet Göster
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskine karşı uyarıda bulundu.
- Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi devam ediyor.
- Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar 2 ila 5 dereceye düşecek, perşembe ve cuma günleri Ege, İzmir ve Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.
- Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar yağışı devam ederken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, Hatay kıyıları ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ tehlikesi devam ediyor.
İSTANBUL VE TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR: SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede Türkiye genelinde doğu bölgelerde kar yağışı, Karadeniz kıyılarında yağmur ve batı bölgelerde yoğun bulutluluğun etkili olduğunu belirterek, hafta içinde sıcaklık dalgalanmaları ve yeni yağış sistemlerinin beklendiğini aktardı.
DOĞU BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Ülkenin doğusunda yağışlar devam ediyor, batıda yağışlar büyük ölçüde kesildi, Marmara'da ise Kocaeli ve Sakarya çevresinde hafif yağış görülüyor." ifadelerini kullandı.
Tek, özellikle Doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olduğunu vurgulayarak,"Erzurum'da kar yağışı yoğun şekilde sürüyor, Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ederken Van, Ağrı, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde de kar şeklinde yağış görülüyor."sözleriyle son durumu aktardı.
KARADENİZ KIYILARINDA YAĞMUR, BATIDA SİS VE PUS
Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur etkisini sürdürürken batı bölgelerde yağış yerini kapalı havaya bıraktı. Hava durumuna ilişkin detayları paylaşan Tek,"Batı bölgelerde çok bulutlu hava var, yer yer pus ve sis görülüyor, özellikle Marmara'nın doğusu ve Edirne çevresinde sürücüler dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.
Radar verilerine de değinen Tek,"Doğuda yağışlar kar şeklinde devam ediyor, bazı dağlık bölgelerde kar yüksekliği 2,5 metreye ulaştı, Erzurum merkezde ise kar kalınlığı 12 santimetre seviyesinde."sözleriyle mevcut tabloyu değerlendirdi.
İSTANBUL'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
İstanbul'daki hava durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Tek,"İstanbul'da şu an parçalı ve çok bulutlu bir hava var, sıcaklık 7 ile 10 derece arasında ve bu değerler mevsim normallerinin oldukça üzerinde."ifadelerini kullandı.
Gün içinde sıcaklık artışına dikkat çeken Tek,"İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı 15-16 dereceye kadar çıkacak." sözleriyle hava sıcaklığındaki yükselişi aktardı.
YAĞIŞ SİSTEMLERİNİN ARDINDAKİ METEOROLOJİK NEDENLER
Yağışların neden peş peşe geldiğini de açıklayan Tek, "Rusya üzerinde ve Kuzey Afrika'nın doğusunda bulunan iki yüksek basınç alanı aradaki havayı yükseltiyor, bu yükselen hava yağış oluşumunu tetikliyor, ayrıca İzlanda üzerinden gelen akışlar sistemi besliyor."ifadelerini kullandı.
Atmosferdeki jet akımlarına da değinen Tek, "Subtropikal jet akımı güneyden gelecek havayı bloke ediyor ve yağışlı sistemlerin sürekli ülkemize yönelmesine neden oluyor."sözleriyle teknik süreci anlattı.
HAFTA ORTASINDA SOĞUK HAVA GELİYOR
Hafta ortasında sıcaklıklarda sert düşüş beklendiğini belirten Tek, "Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar 2 ila 5 dereceye kadar düşecek ancak rüzgarın zayıf olması nedeniyle hissedilen soğuk daha düşük olacak." ifadelerini kullandı.
EGE VE AKDENİZ İÇİN SEL RİSKİ UYARISI
Haftanın ilerleyen günlerinde yeni yağışlı sistemlerin geleceğini belirten Tek, "Perşembe ve cuma günleri özellikle Ege, İzmir ve Akdeniz genelinde kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riski oluşabilir" sözleriyle uyarıda bulundu.
ŞUBAT ORTASINDA DİKKAT ÇEKEN SICAKLIK ARTIŞI
Uzun vadeli tahminlere de değinen Tek, "Ayın 15'i civarında sıcaklıklar Ege Bölgesi'nde yer yer 25-26 dereceye kadar çıkabilir, İstanbul'da ise 18-19 derece seviyeleri görülebilir" ifadelerini kullandı.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise çoğunlukla güney ve batı yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz'de ise kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI
Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'daki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek dikkatli olunması istendi.
SOĞUK HAVA DALGASI İÇİN TARİH VERİLDİ
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin yaptığı değerlendirmede İstanbul'da salı gününden sonra sıcaklıkların 8-9 derece seviyelerine gerileyeceğini ancak kar yağışı beklenmediğini ifade etti.
Önümüzdeki hafta perşembe gününden itibaren sıcaklıkların yeniden artacağını belirten Şen, asıl kış koşullarının ilerleyen tarihlerde etkili olabileceğini söyledi. Mevcut yağışların baraj doluluk oranları açısından önem taşıdığını vurgulayan Şen, kar yağışının yer altı su kaynakları için yeterli seviyede olmadığını dile getirdi.
Ankara ve çevresinde kar yağışının yetersiz olmasının kuraklık riskini artırabileceğini belirten Şen, dağlarda bu dönemde daha yoğun kar örtüsü bulunması gerektiğini ifade etti. Şen, yaklaşık 1,5 aylık kış sürecinin daha bulunduğunu belirterek şubat sonu ve mart başında yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini söyledi.
DOĞU KARADENİZ İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Bölgede kuvvetli yağış ve yer yer fırtına beklendiği belirtilirken, sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.
MARMARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Gün içinde aralıklı sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 10°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 12°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 9°C
Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 14°C
EGE'DE ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Bölgede günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı – 12°C
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı – 17°C
Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı – 15°C
Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı – 15°C
AKDENİZ'DE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Batı Akdeniz ve Hatay kıyılarında aralıklı yağış bekleniyor.
Adana: Parçalı ve çok bulutlu – 21°C
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı – 19°C
Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda aralıklı sağanak yağışlı – 18°C
Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı – 15°C
İÇ ANADOLU'DA YAĞMUR VE YÜKSEKLERDE KAR
Bölgenin kuzey ve doğusunda yağış beklenirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı – 9°C
Çankırı: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı – 11°C
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı – 10°C
Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yükseklerde kar – 5°C
BATI KARADENİZ'DE ARALIKLI YAĞIŞ SÜRECEK
Bölge genelinde yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor.
Bolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu – 9°C
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 12°C
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 12°C
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 10°C
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ RİSKİ
Doğu kesimlerde kuvvetli yağış beklenirken yüksek kesimlerde kar ve çığ riski bulunuyor.
Amasya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 11°C
Artvin: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak, yükseklerde kar – 7°C
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı – 11°C
Trabzon: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı – 13°C
DOĞU ANADOLU'DA KAR, BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma görülebilir.
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar – 3°C
Kars: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar – 1°C
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu – 12°C
Van: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar – 5°C
GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ GEÇİŞLERİ
Bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı – 15°C
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu – 15°C
Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı – 12°C
Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu – 17°C