Asıl kış o tarihte geliyor! 1,5 aylık süreç işaret edildi! Kar ve sağanak dalgası kapıda

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede Türkiye genelinde doğu bölgelerde kar yağışı, Karadeniz kıyılarında yağmur ve batı bölgelerde yoğun bulutluluğun etkili olduğunu belirterek, hafta içinde sıcaklık dalgalanmaları ve yeni yağış sistemlerinin beklendiğini aktardı.

Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde yağış sürerken yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

Tek, özellikle Doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olduğunu vurgulayarak, "Erzurum'da kar yağışı yoğun şekilde sürüyor, Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ederken Van, Ağrı, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde de kar şeklinde yağış görülüyor." sözleriyle son durumu aktardı.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Ülkenin doğusunda yağışlar devam ediyor, batıda yağışlar büyük ölçüde kesildi, Marmara'da ise Kocaeli ve Sakarya çevresinde hafif yağış görülüyor." ifadelerini kullandı.

Radar verilerine de değinen Tek, "Doğuda yağışlar kar şeklinde devam ediyor, bazı dağlık bölgelerde kar yüksekliği 2,5 metreye ulaştı, Erzurum merkezde ise kar kalınlığı 12 santimetre seviyesinde." sözleriyle mevcut tabloyu değerlendirdi.

Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur etkisini sürdürürken batı bölgelerde yağış yerini kapalı havaya bıraktı. Hava durumuna ilişkin detayları paylaşan Tek, "Batı bölgelerde çok bulutlu hava var, yer yer pus ve sis görülüyor, özellikle Marmara'nın doğusu ve Edirne çevresinde sürücüler dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji verilerine göre Karadeniz kıyılarında yağmur, iç ve doğu kesimlerde kar etkili oluyor.

Gün içinde sıcaklık artışına dikkat çeken Tek, "İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığı 15-16 dereceye kadar çıkacak." sözleriyle hava sıcaklığındaki yükselişi aktardı.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Tek, "İstanbul'da şu an parçalı ve çok bulutlu bir hava var, sıcaklık 7 ile 10 derece arasında ve bu değerler mevsim normallerinin oldukça üzerinde." ifadelerini kullandı.

Şubat ortasında bazı bölgelerde bahar havasını andıran sıcaklık değerleri görülebilir.

YAĞIŞ SİSTEMLERİNİN ARDINDAKİ METEOROLOJİK NEDENLER

Yağışların neden peş peşe geldiğini de açıklayan Tek, "Rusya üzerinde ve Kuzey Afrika'nın doğusunda bulunan iki yüksek basınç alanı aradaki havayı yükseltiyor, bu yükselen hava yağış oluşumunu tetikliyor, ayrıca İzlanda üzerinden gelen akışlar sistemi besliyor."ifadelerini kullandı.

Atmosferdeki jet akımlarına da değinen Tek, "Subtropikal jet akımı güneyden gelecek havayı bloke ediyor ve yağışlı sistemlerin sürekli ülkemize yönelmesine neden oluyor."sözleriyle teknik süreci anlattı.