Kadıköy'de derbi öncesi hata yok! Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 3-1 | MAÇ SONUCU

Ara transfer döneminde kadroya katılan dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kanté, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tek santrfor olan Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasını ilk kez bir maç kadrosunda giyerken, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Kerem Aktürkoğlu golden sonra böyle sevindi (AA)

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra Milan Skriniar ile Edson Alvarez kadroda yer almadı.