Kadıköy'de derbi öncesi hata yok! Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 3-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 21. haftası Kadıköy'de sona erdi. Fenerbahçe, yeni transferlerinden N'Golo Kante'nin ilk 11'de başladığı ve Sidiki Cherif'in de süre aldığı mücadelede Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı lacivertliler, rakibini 3-1 yenerek Trabzonspor derbisi öncesi moral buldu. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de 3-1 mağlup etti.
Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle ilk yarıda 3-0 öne geçti ve 45 dakika bu skorla sona erdi.
İkinci devrede dakikalar 55'i gösterirken Sekou Koita konuk takımın tek sayısını kaydetti. Maç 3-1 bitti.
Kanarya bu sonuçla beraber Galatasaray'ı takibini sürdürürken Trabzonspor maçı öncesi de kayıp yaşamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
16. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.
27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0.
33. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
52. dakikada Semedo'nun sağdan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Talisca'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Velho topu kontrol etti.
55. dakikada Gençlerbirliği golü buldu. Sağdan kazanılan korner atışında Göktan Gürpüz ön direğe ortaladı. Metehan'ın kafayla çevirdiği topu kaleci Ederson tokatladı ancak top Koita'nın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
77. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ortasında savunmanın müdahale ettiği top ceza sahası dışı sağ çaprasındaki Asensio'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top direkten dönerek oyun alanına geri döndü.
84. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in bekletmeden vuruşunda kaleci Velho uzanarak topa sahip oldu.
89. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Fred geçti. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Velho son anda topu tokatlayarak tehlikeyi önledi.
TEDESCO'DAN 8 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ederken teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına göre ilk 11'de biri zorunlu olmak üzere 8 değişikliğe gitti.
EDSON ALVAREZ CEZASI NEDENİYLE YOK
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de görev verdiği Edson Alvarez'i sarı kart cezası nedeniyle kadroya alamadı.
7 FUTBOLCU DIŞARIDA KALDI
Tedesco, Mert Günok, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred ve Anthony Musaba'yı ise teknik tercihi doğrultusunda ilk 11'de değerlendirmedi.
3 İSİM YERİNİ KORUDU
Erzurumspor FK karşılaşmasında ilk 11'de yer alan Çağlar Söyüncü, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.
YENİ VE GÜÇLÜ İSİMLER SAHADA
Domenico Tedesco, ilk 11'de yer vermediği isimlerin yerine Ederson, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Marco Asensio ve Anderson Talisca'yı sahaya sürdü.
FORVETTE TALISCA
Fenerbahçe'de kalede Ederson görev alırken savunma hattı Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta sahada Matteo Guendouzi ile N'Golo Kanté yer aldı. Hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu görev yaparken, ileri uçta Anderson Talisca tercih edildi.
N'GOLO KANTÉ İLK KEZ İLK 11'DE
Ara transfer döneminde kadroya katılan dünyaca ünlü Fransız yıldız N'Golo Kanté, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı.
SIDIKI CHERIF YEDEKLER ARASINDA
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı tek santrfor olan Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasını ilk kez bir maç kadrosunda giyerken, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra Milan Skriniar ile Edson Alvarez kadroda yer almadı.
MİRAY'I ANDILAR
Gençlerbirliği, ısınma bölümüne hayatını kaybeden 13 yaş altı kız futbol takımı oyuncusu Miray Çelik'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Kırmızı-siyahlı kulüp, maç öncesinde ilk 11 duyurusunda da Miray Çelik'in fotoğrafına yer verdi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK
Başkent ekibinde son maça göre yalnızca bir değişiklik yapıldı. Franco Tongya, ilk 11'de yer alırken M'Baye Niang maç kadrosuna dahil edilmedi.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI TALISCA AĞLARI HAVALANDIRDI
Sarı lacivertliler karşılaşmanın 14. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kazandı. Hakem Ali Şansalan, Natura Dünyası Gençlerbirliği ceza sahasında tespit ettiği elleme oynamanın ardından beyaz noktayı gösterdi.
Kanarya'nın sambacısı Anderson Talisca, beyaz noktadan takımını öne geçiren golü attı.
KEREM AKTÜRKOĞLU 3 AY SONRA ATTI
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, takımının farkı ikiye çıkardığı golü kaydetti. Kerem, Marco Asensio'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve gol vuruşunu yapmayı başardı.
Aardından Mert Müldür'ün soldan getirdiği topu tek vuruşla çizgiden geçirmeyi başararak farkı üçe yükseltti.
Deneyimli kanat oyuncusu 9 Kasım 2025 tarihinde Kayserispor filelerini havalandırdıktan tam 3 ay sonra ligde yeniden sevinç yaşadı.
Kerem'in bu sezonki gol sayısı ise üçe yükseldi.
İspanyol futbolcu da 7'inci asistini kaydetti.