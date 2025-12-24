Fener’in belalısı Cerny sahne aldı! Kartal kupa derbisinde zafere uzandı

Türkiye Kupası'ndaki dev kapışmada kazanan Beşiktaş oldu... C Grubu'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. 33'te Beşiktaş golü buldu. Abraham, Cerny'nin koşu yoluna pasını attı. Çek yıldız, ters ayağıyla yaptığı vuruşta topu Tarık'ın bacak arasından ağlarla buluşturdu: 1-0.

VAR KARARI SONRASI PENALTI

43'te Beşiktaş'ın golcüsü Abraham, ceza sahası içinde Mert'i formasından çekti. VAR'a danışan hakem Oğuzhan Çakır penaltıyı verdi. Penaltıyı Asensio gole çevirdi. 45'te Beşiktaş gole çok yaklaştı. Emirhan topu içeri çevirdi. Rashica'nın kale ağzından yaptığı kafa vuruşu Tarık'ın gövdesinden sekti. 53'te Szymanski kale önüne indirdi. Levent ağır kalınca Fenerbahçe mutlak golden oldu. 55'te Emirhan'ın kafa vuruşunda Tarık kalesinde devleşti. 3 dakika sonra Gökhan ortaladı, Rashica'nın yatarak yaptığı vuruşta Tarık yine gole izin vermedi. 90+1'de Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın pasında topla buluşan Cerny, Oosterwolde'yi ekarte ettikten sonra topu ağlarla buluşturdu: 1-2... Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek kupaya galibiyetle başladı.

SABIRSIZLIKLA YÜKSELİŞİ BEKLİYORUM

Gecenin kahramanı Vaclav Cerny, "İki gol atmak güzel. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum" dedi.

ÇOK BÜYÜK MORAL OLDU

Süper Lig'de istediği görüntüden uzak olan Beşiktaş, Kadıköy'deki derbiyi kazanarak hem önemli bir 3 puan aldı hem de sezonun ikinci yarısı öncesi moral depoladı.

TARIK ÇETİN KALESİNDE DEVLEŞTİ



Fenerbahçe'de Ederson'un yerine derbide görev alan Tarık Çetin, 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlara imza attı. 2. yarıda 3 önemli kurtarışa imza atan Tarık'ı yenilgiye rağmen takım arkadaşları maç sonrası tebrik etti.