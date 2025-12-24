PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener’in belalısı Cerny sahne aldı! Kartal kupa derbisinde zafere uzandı

Beşiktaş, 33’te Cerny’nin golüyle öne geçti. 43’te Fenerbahçe’nin matadoru Asensio’nun penaltı golüyle derbiye eşitlik geldi. Derbinin son anlarında sahneye bir kez daha Cerny çıktı. Attığı şık golle Beşiktaş'ın Kadıköy'den zaferle ayrılmasını sağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2025
Fener’in belalısı Cerny sahne aldı! Kartal kupa derbisinde zafere uzandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Kupası'ndaki dev kapışmada kazanan Beşiktaş oldu... C Grubu'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. 33'te Beşiktaş golü buldu. Abraham, Cerny'nin koşu yoluna pasını attı. Çek yıldız, ters ayağıyla yaptığı vuruşta topu Tarık'ın bacak arasından ağlarla buluşturdu: 1-0.

VAR KARARI SONRASI PENALTI
43'te Beşiktaş'ın golcüsü Abraham, ceza sahası içinde Mert'i formasından çekti. VAR'a danışan hakem Oğuzhan Çakır penaltıyı verdi. Penaltıyı Asensio gole çevirdi. 45'te Beşiktaş gole çok yaklaştı. Emirhan topu içeri çevirdi. Rashica'nın kale ağzından yaptığı kafa vuruşu Tarık'ın gövdesinden sekti. 53'te Szymanski kale önüne indirdi. Levent ağır kalınca Fenerbahçe mutlak golden oldu. 55'te Emirhan'ın kafa vuruşunda Tarık kalesinde devleşti. 3 dakika sonra Gökhan ortaladı, Rashica'nın yatarak yaptığı vuruşta Tarık yine gole izin vermedi. 90+1'de Beşiktaş ikinci golü buldu. Rashica'nın pasında topla buluşan Cerny, Oosterwolde'yi ekarte ettikten sonra topu ağlarla buluşturdu: 1-2... Kara Kartal, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek kupaya galibiyetle başladı.

SABIRSIZLIKLA YÜKSELİŞİ BEKLİYORUM

Gecenin kahramanı Vaclav Cerny, "İki gol atmak güzel. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz, tekrar yükselmek adına. Bunun da bir parçası olabildiğim için mutluyum. Sabırsızlıkla yükselişi bekliyorum" dedi.

ÇOK BÜYÜK MORAL OLDU

Süper Lig'de istediği görüntüden uzak olan Beşiktaş, Kadıköy'deki derbiyi kazanarak hem önemli bir 3 puan aldı hem de sezonun ikinci yarısı öncesi moral depoladı.

TARIK ÇETİN KALESİNDE DEVLEŞTİ


Fenerbahçe'de Ederson'un yerine derbide görev alan Tarık Çetin, 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlara imza attı. 2. yarıda 3 önemli kurtarışa imza atan Tarık'ı yenilgiye rağmen takım arkadaşları maç sonrası tebrik etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Libya Genelkurmay Başkanını Muhammed el-Haddad’ı taşıyan jet Ankara’da düştü: Uçaktakiler hayatını kaybetti
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Casper
Libya heyetini taşıyan jet Ankara’da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: ’Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş’
Kadıköy’de söz Cerny’nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri
D&R
Türkiye hazır vurgusu! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Brüt 33 bin TL’yi geçti! 2026 asgari ücreti uzmanlar A Haber’de değerlendirdi: İşverenler ellerini taşın altına gerçekten koysun
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri’nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak
Ela Rümeysa Cebeci’nin ek ifadesi ortaya çıktı: Satıcı değil kullanıcıyım | Sadettin Saran’la ilgili ne dedi?
Ekrem İmamoğlu’na fotoşok! Özgür Özel’den Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde aday benim pozu
Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş
Kovid tahliyelerinde deprem revizesi: Kapsam dışı olacaklar!
Uyuşturucu ve fuhuş çetesinin Kütüphanesine baskın! Umut Evirgen ve Yaşar Koz’a adli kontrol
İmralı Heyeti’nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç’tan yol haritası mesajı
Uyuşturucu iddiasıyla gündeme geldi: İşte Sadettin Saran’ın o villası!
Gazze için Galata’ya... TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci A Haber’de: Dünyanın sessizliğini bozalım
Galatasaray’ın transferdeki gizli hedefi ortaya çıktı! O yıldız şaşırtacak
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu’nu enseledi! Miami’de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: Ela Rümeysa Cebeci detayı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri’nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak Başkan Erdoğan TÜBA Bilim Ödülleri'nde hedefi açıkladı: Türkiye bölgenin veri üssü olacak Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş Epstein dosyalarında Trump bombası! Özel jetle sekiz uçuş Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy’un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu Uyuşturucu ağında Mehmet Akif Ersoy'un zulası ortaya çıktı: Mutfak veya yatak odasından getiriyordu Hedef Dünya Kupası rota Galatasaray! Dünya yıldızının kritik transfer kararı Hedef Dünya Kupası rota Galatasaray! Dünya yıldızının kritik transfer kararı Kayıp öğretmen Tuncay Arslan’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu! Kayıp öğretmen Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu! Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU Başkentte yıkım! Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3 | MAÇ SONUCU