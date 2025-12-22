Fener’de kupa krizi! Talisca yeşil sahada olmayacak!

Türkiye Kupası'ndaki yarınki Beşiktaş maçı öncesi izinli olduğundan Ederson ve Jhon Duran, cezalı olduğu için Fred derbide forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Brown, Nelson Semedo ve Anderson Talisca da kadroda yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Dorgeles Nene ile En Nesyri de takımlarından ayrı kalacak. Öte yandan bahis soruşturması kapsamında bulunan Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao da Beşiktaş derbisinde olmayacak.

TALİSCA 1 AY YOK

Yıldız futbolcu Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzen haber geldi. Edinilen bilgilere göre; Brezilyalı oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Talisca, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada sağ arka adalesinde sakatlık yaşamıştı.