Trabzonspor’un file bekçisi: ’Burada çok mutluyum’

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Bordo-Mavili kulübün You- Tube kanalında yayınlanan 'Andre Onana'nın bir günü' başlıklı videoda hem saha içindeki çalışma temposunu hem de Trabzon'daki yaşamına dair açıklamalarda bulundu. Onana, "Trabzon hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Şehri gerçekten seviyorum, hava harika. Denize yakın bir yerde yaşıyorum. Dürüst olmak gerekirse, hayatımın en iyi dönemlerinden biri. Burada olmaktan mutluyum" dedi. Antrenman öncesinde tesisleri de tanıtan Onana, çalışma temposuna ilişkin, "Beyler spor salonu zamanı, biraz sıkı çalışalım. Bugünkü antrenman zor olacak. Sanki 20 yıldır kulüpteymiş gibi konuşuyorum" dedi.

MENAJERİ ÇAĞRILDI

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısındaki performansı tartışmalara yol açan Danylo Sikan'ın menajeri Trabzon'a gelecek. Yönetim kurulu ile bir görüşme yapacak olan menajerin, kiralama mı, yoksa direkt bonservisiyle mi satışı konusunda da temaslarda bulunması bekleniyor.