Mossad casusu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı,"MONİTUM Faaliyeti"sonucu İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştığını tespit ettiği 2 casus adliyeye sevk edildi.



2 CASUS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıklarını tespit ettiği ve gözaltına alınan casuslar Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Derya ve Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.

