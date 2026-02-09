Mossad casusu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a bilgi aktardıklarını tespit edilen casuslar Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.
- Milli İstihbarat Teşkilatı, MONİTUM Faaliyeti kapsamında İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştığını tespit ettiği 2 kişiyi gözaltına aldı.
- Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
- Gözaltına alınan Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.
2 CASUS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıklarını tespit ettiği ve gözaltına alınan casuslar Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Derya ve Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.