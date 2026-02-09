Erman Toroğlu'nun CHP yandaşı SZC TV'deki Dursun Özbek yalanına soruşturma

CHP yandaşı SZC TV'deki bir programda konuşan spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu'nun Dursun Özbek'le ilgili yaptığı açıklamalar sonrası soruşturma başlatıldı.

Erman Toroğlu (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma"iddiası bakımından re'sen soruşturma işlemine başlanılmıştır.

Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

NE OLMUŞTU? Erman Toroğlu CHP yandaşı SZC TV'de, "Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş." açıklamasında bulunmuştu.