Arsen Nişanyan'dan Epstein açıklaması: Bu şebeke Erdoğan'dan nefret ediyor
ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kuran milyarder Jeffrey Epstein’in karanlık arşivinden Türkiye itiraflarıyla ilgili Ermeni asıllı muhalif yazar Sevan Nişanyan'ın oğlu Arsen Nişanyan YouTube'da yaptığı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel çetenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu ifade etti. Nişanyan, "Erdoğan'dan nefret ediyor bu insanlar. Hakikaten böyle vampiri güneşe çıkarmak gibi fiziksel bir tepki veriyorlar Erdoğan'a karşı." ifadelerini kullandı.
Ermeni asıllı muhalif yazar Sevan Nişanyan'ın oğlu Arsen Nişanyan YouTube'da yaptığı yayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Jeffrey Epstein'in kurduğu ve küresel siyaseti dizayn eden çetenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu ifade etti.Bu şebeke Erdoğan'dan nefret ediyor
BELGELERDE BAŞKAN ERDOĞAN NEFRETİ
ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'in karanlık arşivinden Türkiye ve Başkan Erdoğan nefreti çıktı. Yazışmalarda, Türkiye'nin bağımsız politikalarından ve bölgesel güç olmasından duyulan derin rahatsızlık açıkça kayıtlara geçti. Kamuoyunun erişimine sunulan 3 milyondan fazla belge, 2 bin video ve binlerce görsel, sapkın yapının sadece ahlaki bir çöküş içinde olmadığını, aynı zamanda küresel siyasi dizayn çabalarında Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl en büyük engel olarak gördüğünü ortaya koydu.
ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgeleri gündemdeki yerini korurken Sevan Nişanyan'ın oğlu Arsen Nişanyan, YouTube kanalında küresel şebekenin hedefinde olan 5 lider olduğunu bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'LA BİRLİKTE 4 LİDER VAR
Başkan Erdoğan'la birlikte, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin lideri Şi Cinping, İran Dini Lideri Ali Hamaney ve eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın listede olduğunu belirten Nişanyan, "Kim çok aklanmış çıktı. Bu satanist şebekeyle uğraşan ve bunu çökertmeye çalışan bazı devlet başkanları varmış. Meğersem bazı devlet başkanları bizi sadece pezevenklerin elinden değil satanist pezevenklerin elinden kurtarmış. 5 kişiden bahsediyorlar." dedi.
ERDOĞAN'DAN NEFRET EDİYORLAR
Eli kanlı şebekenin Başkan Erdoğan'dan nefret ettiğini dile getiren Nişanyan, "Hakikaten böyle vampiri güneşe çıkarmak gibi fiziksel bir tepki veriyorlar Erdoğan'a karşı. Sürekli Erdoğan'ın arkasından küçük küçük komplolar. Sürekli arka planda Erdoğan takip altında. Anladığım kadarıyla Türkiye'yi yönetenler bu şebekenin ne kadar farkındalardı bilmiyorum ama bana biraz farkındaymışlar gibi geldi. Türkiye'yi yönetenler ahlaken zayıf olsalardı tuzaklara düşerlerdi. Erdoğan değil başka biri olsaydı bu tuzağa değil ama benzeri başka bir tuzağa düşerdi." ifadelerini kullandı.
EPSTEIN HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.