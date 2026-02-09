Arsen Nişanyan'dan Epstein açıklaması: Bu şebeke Erdoğan'dan nefret ediyor





ERDOĞAN'DAN NEFRET EDİYORLAR



Eli kanlı şebekenin Başkan Erdoğan'dan nefret ettiğini dile getiren Nişanyan, "Hakikaten böyle vampiri güneşe çıkarmak gibi fiziksel bir tepki veriyorlar Erdoğan'a karşı. Sürekli Erdoğan'ın arkasından küçük küçük komplolar. Sürekli arka planda Erdoğan takip altında. Anladığım kadarıyla Türkiye'yi yönetenler bu şebekenin ne kadar farkındalardı bilmiyorum ama bana biraz farkındaymışlar gibi geldi. Türkiye'yi yönetenler ahlaken zayıf olsalardı tuzaklara düşerlerdi. Erdoğan değil başka biri olsaydı bu tuzağa değil ama benzeri başka bir tuzağa düşerdi." ifadelerini kullandı.

EPSTEIN HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.