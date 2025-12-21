SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Buldozer Fener! Süper yıldızlar Olimpiyat Stadı’nda da sahne aldı

Kariyerinin en formda dönemlerinden birisini yaşayan Talisca 27’de perdeyi açtı. 34’te Matador Asensio golünü attı. 75’te Duran tabelaya 3-0’ı yazdı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Aralık 2025
Buldozer Fener! Süper yıldızlar Olimpiyat Stadı’nda da sahne aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fener yine şov yaptı... Son dönemde ciddi bir çıkış yakalayan Kanarya, Eyüpspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-0 yenerek maç fazlasıyla ligin zirvesine çıktı. Fenerbahçe'nin ilk golü 27. dakikada geldi. Fred'in sol kanattan taşıdığı topta Levent Mercan, Talisca'ya yerden kesti. Sambacı tek dokunuşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 34. dakikada Duran, Talisca ve Asensio'nun müthiş pas trafiği sonrasında Asensio sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci yarının hemen başında Denis Draguş'un pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok'un vuruşu direkten döndü. 56. dakikada Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi. 64. dakikada Talisca'nın yerden sert vuruşu kalecide kaldı. Maçın 75. dakikasında Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanatta topu kazanan Asensio pasını Duran'a verdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti ve Fenerbahçe farkı üçe çıkardı: 0-3. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fenerbahçe üc puanın sahibi oldu.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Süper Lig'de yenilgisiz şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe deplasmanda 10 maçta mağlubiyet görmedi. Kanarya, Slavia Prag ile beraber Avrupa'da bunu başaran iki takımdan birisi oldu.


KANARYA, EYÜP ENGELİNİ DE FARKLI AŞTI MAÇ FAZLASI İLE ZİRVEYE ÇIKTI

Son dönemde müthiş bir form grafiği yakalayan Anderson Talisca durdurulamıyor... Brezilyalı futbolcu dün de Eyüpspor önünde takımının ilk golünü attı ve farklı galibiyette büyük rol oynadı. Son 3 resmi maçta rakip ağlara tam 6 gol birden göndermeyi başaran Talisca bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada 14 gol ve 3 asistlik harika bir performans sergiledi. Sambacı dün ayrıca Asensio'nun golünde yaptığı müthiş asistle de alkış topladı.

SON 3 MAÇTA ATILAN GOL: 11 YENİLEN GOL: 0

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüp engelini rahat aşan Fenerbahçe 10 gün içinde çıktığı 3 maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda tam 11 gol atan Sarı-Lacivertliler kalesinde hiç gol yemeyerek müthiş bir istatistiğe imzasını attı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Sadettin Saran’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! Ne HD rüyalar gördüm, bahçeden hemen toplayıp getir
D&R
Kıbrıs’ta Rum barbarlığı! Kanlı Noel’in tanıkları anlattı: Anavatan olmasaydı başaramazdık
YÖK’te köklü değişim! 3 yılda okulu bitirme imkanı... Öğrenci affı geliyor mu?
SDG entegrasyondan kaçtı! Özerklik ısrarını sürdürdü
Bataryada dışa bağımlılığı azaltacak adım: Pillerden nükleer tesislere kadar
CHP’li Özgür Özel’den skandal kıyaslama: Türkiye’yi Yunanistan’la vurdu!
Özel okullarda yüzde 100 burs fırsatı! Veliler nelere dikkat etmeli?
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi
Kartal’dan mutlu kapanış! Beşiktaş - Rizespor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Güllü’yü keşfeden yapımcı konuştu: Ölümünden günler önce yardım istedi
AK Parti’den CHP Lideri Özel’e FETÖ Tepkisi
MİT Başkanı Kalın Hamas Heyeti ile Gazze ateşkesi ve barış sürecini görüştü
Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
MSB’den SDG’ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine aile ayarı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci’yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası