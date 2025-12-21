Buldozer Fener! Süper yıldızlar Olimpiyat Stadı’nda da sahne aldı

Fener yine şov yaptı... Son dönemde ciddi bir çıkış yakalayan Kanarya, Eyüpspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-0 yenerek maç fazlasıyla ligin zirvesine çıktı. Fenerbahçe'nin ilk golü 27. dakikada geldi. Fred'in sol kanattan taşıdığı topta Levent Mercan, Talisca'ya yerden kesti. Sambacı tek dokunuşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 34. dakikada Duran, Talisca ve Asensio'nun müthiş pas trafiği sonrasında Asensio sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak farkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci yarının hemen başında Denis Draguş'un pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok'un vuruşu direkten döndü. 56. dakikada Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi. 64. dakikada Talisca'nın yerden sert vuruşu kalecide kaldı. Maçın 75. dakikasında Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanatta topu kazanan Asensio pasını Duran'a verdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Duran'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti ve Fenerbahçe farkı üçe çıkardı: 0-3. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fenerbahçe üc puanın sahibi oldu.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Süper Lig'de yenilgisiz şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe deplasmanda 10 maçta mağlubiyet görmedi. Kanarya, Slavia Prag ile beraber Avrupa'da bunu başaran iki takımdan birisi oldu.



Son dönemde müthiş bir form grafiği yakalayan Anderson Talisca durdurulamıyor... Brezilyalı futbolcu dün de Eyüpspor önünde takımının ilk golünü attı ve farklı galibiyette büyük rol oynadı. Son 3 resmi maçta rakip ağlara tam 6 gol birden göndermeyi başaran Talisca bu sezon tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada 14 gol ve 3 asistlik harika bir performans sergiledi. Sambacı dün ayrıca Asensio'nun golünde yaptığı müthiş asistle de alkış topladı.

SON 3 MAÇTA ATILAN GOL: 11 YENİLEN GOL: 0



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüp engelini rahat aşan Fenerbahçe 10 gün içinde çıktığı 3 maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda tam 11 gol atan Sarı-Lacivertliler kalesinde hiç gol yemeyerek müthiş bir istatistiğe imzasını attı.