Samsunspor Almanya’dan mağlubiyetle döndü

Samsunspor Almanya'dan eli boş dönüyor. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz grup aşamasındaki son maçında Almanya'nın Mainz takımına 2-0 yenildi. 3'te Mouandilmadji ceza sahasına girerken savunma tehlikeyi önledi. 7'de Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top auta gitti. 14'te Mainz'in kullandığı serbest atışta yerden sekip kaleye giden topa harika uzanan Okan gole izin vermedi.18'de Musamba şut açısı aradı ama Mainz savunması başarılıydı. 30'da Van Drongelen'den seken top kaleye yöneldi Okan gole izin vermedi. 44'te Widmer sol çaprazdan yaptığı vuruşla Mainz'i 1-0 öne geçirdi. Devre bu skorla bitti. 49'da Mainz VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Atışı kullanan Amiri farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ekibimiz bu yenilgiye rağmen Son 16 için Play-Off'a kaldı. Kura çekimi ise 16 Ocak'ta yapılacak.