Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı’ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş şartları nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş şartları nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, boğazda etkili olan sis nedeniyle gemi geçişlerinin çift yönde askıya alındığı belirtildi.

Görüş koşullarının normale dönmesinin ardından trafiğin yeniden açılması bekleniyor.


