Okan Buruk’tan Turkuvaz Medya’ya teşekkür ediyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçtan önce kupayı çok önemsediklerini söyleyerek, "Turkuvaz Medya'ya teşekkür etmek istiyorum. Kupayla ilgili önemli destekler veriyorlar. Birçok oyuncu buradan çıkıyor, birçok kulüp burada yer alıyor" dedi. Buruk maçtan sonra ise, oyunun başlangıcını beğendiğini söyleyerek, "Pozisyonlar, arkadan verilmeyen golümüz vardı. Formda ve kulübesi güçlü bir takıma karşı oynadık. Başakşehir gruptaki önemli rakiplerimizden biri. Onları yenmek çok önemli. Psikolojik anlamda kazanmak güzel" ifadesini kullandı.