Fenerbahçe hollandalı yıldızın transferi için yoğun uğraş veriyor

Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Sarı-Lacivertliler'in Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detaylarına TAKVİM ulaştı. Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla PSV Eindhoven'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Veerman'a 4 milyon Euro vereceğini söyledi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.



SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR

OCAK ayından itibaren geçerli olacak serbest kalma maddesine göre 25 milyon Euro ödeyen bir kulüp, yıldız futbolcuyu kadrosuna katabiliyor. Fenerbahçe, Veerman ile anlaştığı anda PSV ile iletişime geçecek ve serbest kalma bedelini ödeyecek. Tecrübeli futbolcunun da F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 22 maçta süre bulan Hollandalı, 8 gol attı ve 7 asist yaptı. Hollanda ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Veerman'ın, transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 27 milyon Euro.