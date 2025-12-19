SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe hollandalı yıldızın transferi için yoğun uğraş veriyor

F.Bahçe, PSV’den yıllık 2 milyon Euro kazanan Joey Veerman’a 4 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncu ile anlaşırsa serbest kalma bedelini ödeyip transferi gerçekleştirecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2025
Fenerbahçe hollandalı yıldızın transferi için yoğun uğraş veriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Sarı-Lacivertliler'in Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detaylarına TAKVİM ulaştı. Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla PSV Eindhoven'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Veerman'a 4 milyon Euro vereceğini söyledi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR
OCAK ayından itibaren geçerli olacak serbest kalma maddesine göre 25 milyon Euro ödeyen bir kulüp, yıldız futbolcuyu kadrosuna katabiliyor. Fenerbahçe, Veerman ile anlaştığı anda PSV ile iletişime geçecek ve serbest kalma bedelini ödeyecek. Tecrübeli futbolcunun da F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 22 maçta süre bulan Hollandalı, 8 gol attı ve 7 asist yaptı. Hollanda ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Veerman'ın, transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 27 milyon Euro.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Karadeniz’deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!
Borsa İstanbul
Yüzyılın Konut Projesi’nde başvurular bugün sona eriyor
Kasım Garipoğlu’nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve grup serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
Kıdem ve ihbar tazminatı Ocak’ta artıyor
Türk Telekom
Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
3 puan Ahmed Kutucu’dan! Galatasaray - Başakşehir: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Eğilmeden bükülmeden Filistin’in yanındayız
Ataköy Nef’te esrarengiz trafik! Mümine Senna Yıldız’ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Görüntüler mercek altında
Mehmet Akif Ersoy’un ardından Veyis Ateş! Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni ifade verdi
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Bilic, ve İrem Sak’tan kan ve saç örneği alındı
Dünya devinin yıldızı Kartal’a! Transferde 1 numara bulundu
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
Asgari ücret zammında ikinci toplantı sona erdi! Pazarlıkta hangi formüller masada? | Sürpriz ziyaret net mesaj
15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti’nin süreç raporu Başkan Erdoğan’a sunuldu
Şam’daki entegrasyona sabotaj! SDG’ye özerklik planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT’in İsrail bağlantıları çıktı
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı