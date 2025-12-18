PODCAST CANLI YAYIN
Serdal Adalı VAR'daki hatalarla ilgili sert açıklamalar yaptı!

Beşiktaş Başkanı, “Geçen sezondan bu yana açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar” dedi

18 Aralık 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeyle ilgili, "Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun Merkez Hakem Kurulunun yapısında. TFF görüşmemde bana lazım olan MHK başkanıydı. Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim. VAR için yabancı eğitimciler var. 1,5 sene süren eğitim mi olur? Yerli hakeme karşı değilim genç Türk hakemler gelip bu hatayı yapsa amenna ama bu şekilde olmaz. Geçen sezondan bu yana açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar" dedi. Adalı Rafa Silva ile ilgili de, "Rafa Silva'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır" diye konuştu.

