DMM’den BioNTech açıklaması: “Türkiye’ye gelmedi” iddiası asılsız

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında COVID-19 salgını sürecinde Türkiye'ye BioNTech aşısının gelmediği yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Merkez tarafından yapılan bilgilendirmede, COVID-19'a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşılarının klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edildiği belirtildi. Aşıların, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya mecralarında, COVID-19 salgını sürecinde ülkemize "BioNTech aşısı gelmediği" yönünde ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmamakta olup; kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

COVID-19'a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşıları, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edilmiştir. Pandemiyle mücadele kapsamında, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar söz konusu aşılar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Öte yandan salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında, aşı ve ilaçların temininde "Acil Kullanım Ön Onayı" mekanizması tüm dünyada işletilmektedir. BioNTech mRNA aşıları da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiş ve uygulanmıştır.

Dolayısıyla pandemi sürecinde yürütülen tüm aşılama faaliyetleri; insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmiştir.

Bu nedenle kamuoyunun, teknik ve hukuki bağlamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur.