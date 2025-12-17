PODCAST CANLI YAYIN
PFDK soruşturma ile ilgili yeni cezaları duyurdu!

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 218 futbolcu ve 23 hakeme 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

17 Aralık 2025
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis cezalarını açıklamaya devam ediyor. PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki alınmış olunan kararlar duyuruldu. Sevk edilen 24 hakemden 23'üne 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. Klasman yardımcı hakemi Faik Sancaktutan için ise inceleme ve idari tedbirinin sürmesi kararlaştırıldı. PFDK, bahis eylemi sebebiyle 218 futbolcuya da 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ayrıca 4 futbolcu için ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 2 futbolcunun inceleme ve idari tedbirinin de devam etmesi kararlaştırıldı.

