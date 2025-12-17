PODCAST CANLI YAYIN
Kupada büyük heyecan! Bugün start verildi

Türkiye’nin kupası Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması bugün 3 maçla start alacak. Geçen sezonun finalisti Trabzonspor saat 20.30’da Alanyaspor’u ağırlayacak. 3 grupta 24 takımın mücadele edeceği dev organizasyonun heyecanı yine ATV ve A Spor’da yaşanacak.

17 Aralık 2025
Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması bugün start alıyor. Yenilenen formatıyla çok daha büyük bir heyecana sahne olacak olan bu dev organizasyonun son finalisti Trabzonspor saat 20.30'da Alanyaspor'u Papara Park'ta ağırlayacak. Zorlu mücadele A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Bugün ayrıca 15.00'te Fatih Karagümrük-İstanbulspor ve 18.00'de Çaykur Rizespor-Gaziantep FK karşılaşmaları A Spor ekranlarında olacak. 24 takımın 3 ayrı grupta mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası'nda ayrıca yarın Galatasaray-Başakşehir ve 23 Aralık Salı günü de Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarının heyecanı yaşanacak. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Bu büyük heyecan yine ATV ve A Spor'dan tüm Türkiye'ye yayılacak.

A GRUBU

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

K. Gümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

G. Birliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa

C GRUBU

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep

Kocaelispor

Erzurum

Keçiören

B. Yeniçarşı


SON ŞAMPİYONA MELER

Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Son şampiyon Galatasaray'ın evinde Başakşehir'i konuk edeceği zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Bugün Trabzonspor'la Alanyaspor arasında Akyazı'da oynanacak maçı ise Mehmet Türkmen yönetecek.

